Sáng 7/7, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã làm việc tại xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; nắm tình hình triển khai Hợp phần II Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030 (Chương trình MTQG 417).

Đoàn cũng khảo sát thực địa các công trình, kiểm tra hồ sơ và làm việc với chính quyền địa phương, đại diện các thôn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và người dân thụ hưởng.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo xã Lai Đồng kiểm tra khu tái định cư Bản Lài. Ảnh: Đức Hoàng

Lãnh đạo xã Lai Đồng cho biết địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Tân Sơn (cũ), gồm Tân Sơn, Kiệt Sơn, Đồng Sơn và Lai Đồng. Đây là xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Địa phương có tiềm năng phát triển lâm nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi nhưng hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Theo UBND xã Lai Đồng, địa phương có hơn 16.200 nhân khẩu, trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số; 14/16 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo là 12,95%, hộ cận nghèo 5,19%.

Để thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030, xã dự kiến cần hơn 434 tỷ đồng; trong đó vốn cho Hợp phần 2 là hơn 98 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng.

Nhiều chỉ tiêu trong Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 của xã Lai Đồng đã hoàn thành và vượt kế hoạch.

Đến ngày 30/6/2026, nhiều chỉ tiêu của Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và vượt kế hoạch, như 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,7 lần so với đầu kỳ.

Tuy nhiên, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, chi phí đầu tư hạ tầng lớn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm.

Xã kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án và cho phép lồng ghép linh hoạt nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Phùng Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thay mặt đoàn kết luận kiểm tra tại xã Lai Đồng

Kết luận buổi làm việc, ông Phùng Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận những kết quả bước đầu xã Lai Đồng đạt được trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, cung cấp nước sinh hoạt và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại như việc ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030 còn chậm; công tác lưu trữ hồ sơ, chuyển đổi số và quản lý, bảo trì một số công trình sau đầu tư còn hạn chế.

Ông Phùng Quốc Huy đề nghị xã khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai chương trình, rà soát các mục tiêu, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, tăng cường quản lý, bảo trì công trình và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng nhằm bảo đảm các công trình được khai thác hiệu quả, bền vững.