Đề xuất của Vingroup về việc xây dựng không gian ngầm tại khu vực Bến Thành (TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Không gian ngầm gỡ “nút thắt” giao thông Bến Thành

Là nơi có lưu lượng giao thông đông đúc nhưng ngoài nhà ga ngầm metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành chưa có các khu vực ngầm nào dành cho bãi đỗ xe, trung tâm thương mại dịch vụ. Do đó, đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc xin nghiên cứu phát triển không gian ngầm tại khu vực thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha), đoạn Lê Lai - Phạm Ngũ Lão ngay lập tức được dư luận hoan nghênh.

Cụ thể, Vingroup đề xuất triển khai không gian ngầm quy mô 12,5ha, chức năng chính là nhà ga metro, bãi đỗ xe ngầm, cùng trung tâm thương mại dịch vụ.

Khu vực Bến Thành, TP.HCM

Theo Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, đề xuất phát triển mô hình nhà ga - metro - bãi đỗ xe - trung tâm thương mại của Vingroup được xem là “lời giải thực tế và cấp bách”. Theo mô hình “park & ride” (gửi xe rồi di chuyển) này, người dân có thể dễ dàng gửi xe cá nhân, lên trung tâm hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng tới các trung tâm mới một cách nhanh chóng, thuận tiện thay vì vật lộn hàng giờ đồng hồ trên mặt đất đông đúc, ùn tắc.

“Khi phát triển đô thị theo định hướng TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), thì việc có các khu vực đỗ xe ngầm là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta không thể để metro nằm riêng lẻ mà thiếu hạ tầng hỗ trợ phía dưới”, ông Ngân chia sẻ.

Thực tế, đề xuất của Vingroup là tạo ra một mô hình giao thông đa tầng hiện đại, giảm áp lực cho mặt đất và giúp người dân dễ dàng chuyển đổi phương tiện công cộng, gỡ nút thắt ách tắc giao thông suốt nhiều thập niên. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh TP.HCM mở rộng đang định hướng trở thành đô thị quốc tế năng động, mô hình này sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phát triển giao thông bền vững, như cách mà các đại đô thị hiện đại hàng đầu thế giới như Tokyo, Seoul hay Singapore… đang vận hành.

“Siêu hub” kết nối nội đô với trung tâm kinh tế mới

Từ góc nhìn kinh tế đô thị, TS. Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng, nhận định việc phát triển bãi đỗ xe ngầm sẽ giúp giải tỏa “cơn khát” chỗ đậu xe kéo dài nhiều thập niên tại khu vực nội đô, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và tạo động lực kết nối giữa các khu vực trong thành phố.

“Hãy hình dung Bến Thành là tầng kết nối trung tâm - nơi giao cắt của metro, xe buýt nhanh, xe điện và bãi đỗ ngầm. Nếu làm tốt, người dân có thể lái xe tới đây, gửi xe trong hầm, lên khu trung tâm hoặc di chuyển bằng metro cũng như các phương tiện công cộng khác tới các địa điểm trong thành phố. Những trung tâm mới như Cần Giờ cũng sẽ được kết nối trực tiếp với khu vực trung tâm cũ, tạo nên sức bật cho cả vùng kinh tế”, TS. Hiển nói.

Bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Bến Thành sẽ là hạ tầng quan trọng kích hoạt hệ thống giao thông liên vùng, tạo sự kết nối giữa khu vực trung tâm của TP.HCM và các trung tâm mới

Thực tế, khả năng kết nối liên vùng tại TP.HCM hứa hẹn sẽ thay đổi lớn với những kế hoạch gần đây của thành phố. Mới đây nhất, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất thay đổi điểm đầu của tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ chuyển từ phường Tân Thuận sang ga Bến Thành hiện nay để kết nối với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM cho rằng, việc điều chỉnh tuyến về ga Bến Thành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế hành chính của thành phố. Hơn nữa, việc chuyển điểm đầu về ga Bến Thành sẽ tăng tính kết nối với mạng lưới metro của Thành phố, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

Ngoài ra, mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND Thành phố đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu Nam.

Qua đó, theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa phát triển “chiều sâu” dưới lòng đất và mở rộng liên vùng trên mặt đất sẽ không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn bộ nền kinh tế Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đó không chỉ là “siêu hub” kết nối giao thông giữa nội đô cũ và các trung tâm mới mà còn là điểm kết nối giữa TP.HCM hiện tại với TP.HCM mở rộng và là đô thị tầm cỡ khu vực trong tương lai.

Thế Định