Tại lễ kỷ niệm 10 năm hành trình nghệ thuật Art In The Forest (AIF) và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (Phú Thọ), họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao nỗ lực xây dựng một không gian thưởng lãm đương đại hài hòa với thiên nhiên. Ông xem đây là mô hình hiếm hoi ở Việt Nam, nơi điêu khắc, kiến trúc và cảnh quan đạt sự cộng hưởng tự nhiên.

Theo ông, giá trị lớn nhất của dự án là trả lời thuyết phục câu hỏi: thế nào là điêu khắc ngoài trời và làm sao để tác phẩm khi đặt vào không gian mở vẫn hòa vào địa hình, cảnh quan và kiến trúc xung quanh. "Những tác phẩm ở đây không gượng ép mà hòa vào thiên nhiên như một phần vốn có", ông nói.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng chính sự kết hợp hài hòa ấy đã tạo bản sắc cho không gian nghệ thuật trong rừng này, biến nơi đây thành điểm đến đặc biệt của du khách và giới mỹ thuật. Đó cũng là "kết quả của những cống hiến thầm lặng" từ hàng trăm nghệ sĩ đã làm việc nghiêm túc suốt nhiều năm.

Tác phẩm "Sen" của Lê Thị Hiền.

Không gian AIF với hơn 100 tác phẩm điêu khắc được ông đánh giá là bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam. Sự đa dạng về hình thức, chất liệu và tư duy sáng tác tạo nên một bức tranh sinh động của nghệ thuật đương đại. Ông ghi nhận cách làm dự án khi mời gọi nghệ sĩ tiêu biểu từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… mang đến những sáng tạo bền vững và giàu cảm hứng.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của nguồn kinh phí lớn mà doanh nghiệp dành cho nghệ sĩ, giúp hình thành những tác phẩm quy mô, sử dụng chất liệu khó như đồng, inox, thép - điều các dự án công lập khó thực hiện.

Sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tại sự kiện, theo ông Đoàn, là sự ghi nhận quan trọng cho hành trình một thập kỷ của dự án và là động lực cho các nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật tạo hình.

"Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật mà còn đặt nền móng cho một xu thế mới: văn hóa - nghệ thuật được kiến tạo bởi xã hội, doanh nghiệp và chính nghệ sĩ", ông khẳng định.

Tác phẩm "Ở một nơi khác" của Đỗ Hiệp.

Nghệ sĩ Katsumi Mukai (Nhật Bản) - người gắn bó nhiều năm với dự án và có các tác phẩm trưng bày tại đây cho rằng, giá trị lớn nhất của không gian nghệ thuật trong rừng nằm ở khả năng kết nối con người với nghệ thuật trong trạng thái tự nhiên nhất. Không gian mở giúp mỗi tác phẩm "thở" cùng cảnh quan, khiến người xem cảm nhận giá trị thẩm mỹ, văn hóa và tinh thần mà nghệ sĩ gửi gắm.

Bảo tàng sẽ miễn phí tham quan trong 6 tháng cho học sinh các cấp. Trong 2-3 năm tới sẽ tập trung đưa nghệ thuật đến gần hơn công chúng, nhất là người trẻ.

Ngay sau lễ kỷ niệm là phần khai mạc triển lãm quy tụ 8 tác phẩm điêu khắc mới, được sáng tác dành riêng cho cột mốc 10 năm bởi các nghệ sĩ tiêu biểu: Đào Châu Hải, Lê Thị Hiền, Đỗ Hiệp, Nguyễn Trần Ưu Đàm, Hoàng Tường Minh, Hoàng Mai Thiệp, Phạm Đình Tiến và Lê Anh Vũ.

Tác phẩm "Ok bạn" của Phạm Đình Tiến.

Trong đó, Đào Châu Hải gây ấn tượng với Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng - tác phẩm đặt câu hỏi về bản chất của sức mạnh. Nghệ sĩ trẻ Phạm Đình Tiến mang đến Ok bạn giàu tính dí dỏm như một người bạn đồng hành giữa thiên nhiên. Hoàng Tường Minh giới thiệu Không giới hạn - hình ảnh một vết rạch tượng trưng cho rào cản và khát vọng vượt thoát. Đỗ Hiệp đưa đến Ở một nơi khác lấy cảm hứng từ hình tượng Tiên trong đình làng.