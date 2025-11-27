Ngày 27/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hai họa sĩ Võ Tá Hùng và Phùng Mỵ Trâm ra mắt triển lãm Mùa mới - một không gian đối thoại thị giác giàu cảm xúc, nơi hai phong cách nghệ thuật tưởng chừng đối lập lại hòa vào nhau bằng sự chân thành và bền bỉ trong sáng tạo.

Tác phẩm của họa sĩ Phùng Mỵ Trâm.

Triển lãm đánh dấu hành trình trở lại của hai nghệ sĩ sau nhiều năm miệt mài sáng tác. Dù cùng xuất phát từ môi trường đào tạo bài bản của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, con đường nghệ thuật của họ lại mở ra những hướng đi rất riêng, phản ánh thế giới nội tâm và trải nghiệm sống khác biệt.

Năm 1978, khi ngành Thiết kế thời trang lần đầu được mở tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Phùng Mỵ Trâm là một trong những sinh viên khóa đầu tiên. Ra trường, chị gắn bó nhiều năm với công việc họa sĩ trình bày tại một tòa soạn báo - nghề nghiệp có vẻ ổn định và ít tạo khoảng trống cho sáng tạo cá nhân. Thế nhưng hội họa chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của bà.

Nhẹ nhàng, hướng nội và tinh tế, Phùng Mỵ Trâm âm thầm nuôi dưỡng thế giới nghệ thuật của riêng mình. Những bức tranh của chị như những mảnh ghép cổ tích: những bông hoa khổng lồ với cấu trúc lạ mắt, những chú chim tròn trịa nép vào nhau dưới tán lá, hay hình ảnh phụ nữ và trẻ em xuất hiện như bước ra từ giấc mơ. Không gian tranh không tuân thủ quy luật viễn cận mà được cố ý gián đoạn, tạo một miền thị giác phi thực, nơi cảm xúc được tự do bộc lộ.

Bằng hòa sắc tinh tế và bút pháp mềm mại, chị theo đuổi một "chủ nghĩa biểu hiện mộng mơ" - nơi cảm xúc cá nhân quan trọng hơn mọi ràng buộc hình thức. Vẽ với chị là cách tụng ca vẻ đẹp của những điều thân yêu, là cách gửi tới người xem cảm giác bình yên giữa cuộc sống luôn biến động.

Tác phẩm của họa sĩ Võ Tá Hùng.

Trái ngược với thế giới mơ mộng của Phùng Mỵ Trâm là phong cách mạnh mẽ, tươi sáng của họa sĩ Võ Tá Hùng - người bạn đời và tri kỷ trong nghệ thuật của chị. Võ Tá Hùng tốt nghiệp xuất sắc ngành Hội họa hoành tráng và được giữ lại giảng dạy tại trường. Thế nhưng ngay khi bước chân ra khỏi giảng đường, anh chủ động rẽ sang một lối đi riêng, đặt nền móng cho phong cách của mình trong thời kỳ đổi mới nghệ thuật.

Võ Tá Hùng nổi bật bởi sự hào hoa, lịch lãm và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho mỹ cảm. Cảnh vật trong tranh anh giản dị, giàu chất đời và gần gũi với văn hóa đồng bằng Bắc Bộ: những nếp nhà, bãi bồi, vạt lúa, bờ tre, mái đình… Tất cả hiện lên nhẹ nhõm và ấm áp, như được dát ánh sáng của ký ức.

Điểm thú vị của Mùa mới nằm ở sự song hành của hai cá tính sáng tạo. Một bên trữ tình, hoài niệm và mộng mơ; bên kia tươi tắn, rực rỡ và giàu năng lượng. Sự đối lập ấy không tạo khoảng cách mà trở thành đối thoại, như hai mùa giao nhau trong một năm cùng tạo nên nhịp điệu cảm xúc của nghệ thuật đương đại Việt Nam.