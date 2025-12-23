Mùa Giáng sinh và năm mới cận kề, thị trường bất động sản trong nước bước vào giai đoạn sôi động. Trong bối cảnh đó, thương hiệu S P Setia giới thiệu dự án Setia Edenia vào ngày 13/12/2025 với nhiều ưu thế vượt trội.

Dự án sở hữu vị trí kết nối chiến lược, cận kề ga metro 3B tương lai, gần trung tâm thương mại Lotte, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế; đặc biệt nằm liền kề nhiều khu công nghiệp hiện đại… giúp tối ưu hóa trải nghiệm sống, học tập, làm việc, giải trí...

Setia Edenia được thiết kế tràn ngập không gian xanh hiếm có dọc trục QL13. Ảnh phối cảnh

Ngoài ra, yếu tố xanh được chủ đầu tư S P Setia chú trọng và hiện thực hóa trong từng chi tiết. Là thương hiệu lâu năm trên thị trường quốc tế với danh mục 42 dự án tại nhiều quốc gia phát triển, S P Setia thấu hiểu kỳ vọng về một không gian sống xanh giữa lòng đô thị, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Từ triết lý đó, Setia Edenia được kiến tạo với mật độ mảng xanh dày đặc, đem đến không gian sống cân bằng và lành mạnh cho cư dân.

Trong bối cảnh Việt Nam đón nhận làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI chất lượng tăng mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng với tư duy chiến lược và dài hạn, đây sẽ là lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản TP.HCM. Thành phố được kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu của nhân sự lẫn giới đầu tư nước ngoài. Vì vậy, những dự án đạt chuẩn mực sống quốc tế, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện và hệ tiện ích hoàn chỉnh sẽ trở thành “điểm rơi” lý tưởng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hội tụ đầy đủ lợi thế này, Setia Edenia không chỉ mang đến tổ ấm chuẩn mực cho cư dân mà còn hứa hẹn là sản phẩm đầu tư chất lượng, giàu tiềm năng sinh lời trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư đang gặp thách thức.

Tại sự kiện giới thiệu dự án “Về nhà, về Setia Edenia”, khách hàng được khám phá căn hộ đẹp nhất của dự án trong không gian thực tế, đồng thời trực tiếp gặp gỡ chủ đầu tư và các chuyên gia bất động sản để lắng nghe những chia sẻ tâm huyết.

Theo Bộ phận Nghiên cứu Knight Frank Việt Nam, lực cầu đối với các dự án ở phân khúc căn hộ mới ra mắt tại TP.HCM vẫn duy trì ổn định vào giai đoạn cuối năm. Knight Frank ước tính, giá bán sơ cấp có thể tăng lên khoảng 4.000 USD/m² (tương đương trên 100 triệu đồng/m²) trong quý IV/2025, cao hơn mức 3.752 USD/m² ghi nhận ở quý III/2025.

Đại diện chủ đầu tư S P Setia chia sẻ tâm huyết phát triển Setia Edenia tại sự kiện giới thiệu

Trước thực tế giá bất động sản tiếp tục leo thang, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc an cư đòi hỏi sự chọn lọc kỹ lưỡng và sự nhanh nhạy để nắm đúng thời điểm, hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Sự ra mắt của Setia Edenia không chỉ khẳng định tiềm lực và vị thế của chủ đầu tư, mà còn mở ra cơ hội sở hữu không gian sống lý tưởng cho những chủ nhân nắm bắt cơ hội, hướng tới nâng tầm chất lượng sống.

(Nguồn: S P Setia)