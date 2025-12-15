Liên quan đến hoạt động của ban quản trị (BQT) chung cư, người dân đặt câu hỏi: khi BQT đã hết nhiệm kỳ (theo quyết định công nhận) và chấm dứt hoạt động, trong khoảng thời gian từ khi đề nghị công nhận BQT mới đến khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định, ai sẽ chịu trách nhiệm xử lý các quyền hạn, công việc thuộc BQT?

Người dân cũng băn khoăn, việc ban quản trị hết nhiệm kỳ (chấm dứt hoạt động do hết nhiệm kỳ) sẽ chịu điều chỉnh bởi khoản 5 Điều 148 Luật Nhà ở hay khoản 5 Điều 26 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo Bộ Xây dựng, quy định tại Khoản 5 Điều 148 Luật Nhà ở năm 2023 áp dụng đối với trường hợp Ban quản trị nhà chung cư chấm dứt hoạt động do hết nhiệm kỳ. Theo đó, nếu BQT mới chưa được công nhận thì UBND cấp xã nơi có nhà chung cư sẽ thực hiện trách nhiệm của BQT cho đến khi BQT mới được công nhận.

Khoản 5 Điều 26 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Bộ Xây dựng đã quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BQT hoặc toàn bộ BQT.

Cụ thể, khi đề nghị bầu thành viên BQT mới thay thế thì BQT đã được công nhận vẫn tiếp tục hoạt động theo quy chế đến khi cơ quan có thẩm quyền công nhận BQT mới. Trường hợp bầu lại BQT do bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì BQT mới được Hội nghị nhà chung cư bầu phối hợp với UBND cấp xã - nơi có nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành, thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm của BQT cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công nhận BQT mới.

Cũng theo Bộ Xây dựng, quy định tại khoản 5 Điều 26 của Quy chế chỉ áp dụng đối với các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên ban quản trị hoặc toàn bộ ban quản trị quy định cụ thể tại các khoản 1, 2 Điều 6.

Như vậy, trong trường hợp Ban quản trị chung cư hết nhiệm kỳ nhưng chưa được công nhận ban quản trị mới, UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm tạm thời thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm của Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở.