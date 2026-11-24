Trước áp lực ô nhiễm không khí và mật độ đô thị tại Hà Nội, nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn nơi an cư có tỷ lệ mảng xanh lớn ở phía tây Thủ đô, tiêu biểu như tòa căn hộ Moonlight 2 thuộc khu đô thị Anlac Green Symphony.

Xu hướng tìm kiếm "khoảng thở" xanh cho không gian sống

Theo kết quả kiểm kê nguồn phát thải của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đối với 5 tác nhân gây ô nhiễm chính (bụi PM10, bụi PM2.5, SO2, NOx và CO), tổng lượng bụi mịn PM2.5 phát thải trên toàn thành phố lên tới khoảng 21.000 tấn/năm. Đáng chú ý, bụi đường từ hoạt động giao thông chiếm tới 41,3% tổng lượng phát thải này.

Thực trạng trên đã tác động trực tiếp đến tâm lý chọn chốn an cư của người dân. Khảo sát của PropertyGuru Việt Nam chỉ ra rằng có đến 94% người mua bất động sản sẵn sàng chi trả thêm 5-10% để sở hữu không gian sống xanh và quy hoạch bền vững. Tiêu chí chọn nhà của người dân Hà Nội đã thay đổi từ việc chỉ ưu tiên vị trí trung tâm sang đề cao chất lượng không khí và trải nghiệm sống lành mạnh.

Không gian xanh trở thành tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn nhà ở của người Hà Nội. Ảnh: Anlac Group

Đón đầu làn sóng này, khu vực phía tây Hà Nội nổi lên như một tâm điểm an cư mới nhờ sự bứt phá của hạ tầng giao thông với Đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3.5 cùng mạng lưới các tuyến Metro đang dần hoàn thiện. Khu vực này giải quyết trọn vẹn bài toán cân bằng, đủ gần để kết nối nhanh chóng vào nội đô đồng thời duy trì khoảng cách lý tưởng để tách biệt khỏi khói bụi và sự ngột ngạt.

Nổi bật tại đây là tòa căn hộ Moonlight 2 thuộc Khu đô thị Anlac Green Symphony với quy mô 57 ha. Phát triển theo mô hình tòa tháp độc lập nằm trọn trong quần thể quy hoạch bài bản, Moonlight 2 mang đến một "khoảng thở" đắt giá với sự giao hòa giữa kiến trúc hiện đại, hệ thống cây xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích đồng bộ.

Moonlight 2 hiện thực hóa xu hướng "Happy Living"

Xu hướng Happy Living (sống hạnh phúc) ngày càng được quan tâm khi chất lượng sống không chỉ được đánh giá qua không gian ở mà còn ở môi trường sinh hoạt, khả năng tiếp cận tiện ích và sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày. Tại Moonlight 2, định hướng này được thể hiện qua việc tổ chức không gian sống gắn với thiên nhiên, giáo dục và các hoạt động cộng đồng. Cư dân có thể duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ trong không gian xanh, đưa đón con đến trường ngay trong khu đô thị hay dành thời gian thư giãn bên hồ sau ngày làm việc.

Nền tảng cho mô hình sống này đến từ quy hoạch tổng thể của Anlac Green Symphony, với mật độ xây dựng khoảng 25,1%, cùng 49% diện tích được dành cho cây xanh, công viên và mặt nước, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt ngoài trời, cải thiện môi trường sống và tạo điều kiện để cư dân tăng cường các hoạt động thể chất. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, trong đó có các giải pháp thoát nước phục vụ ứng phó với tình trạng mưa lớn tại Hà Nội.

Cốt nền cao cùng hệ thống thoát nước bài bản giúp giảm nguy cơ ngập úng vào mùa mưa tại Moonlight 2

Sống tại Moonlight 2, cư dân được trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích đa lớp, kết hợp hài hòa giữa đặc quyền riêng tư và nhịp sống đại đô thị. Ngay bên trong tòa nhà là hơn 20 tiện ích chuẩn 5 sao được bố trí khoa học: Từ sảnh đón sang trọng, Gym-Yoga, bể bơi bốn mùa Sky Pool phong cách resort đến vườn trên mái Moonlight Garden tích hợp khu BBQ ngoài trời, vườn thiền và sân chơi trẻ em.

Mở rộng ngoài thềm căn hộ là hơn 40 hạng mục đã hiện hữu: trường liên cấp Đoàn Thị Điểm Symphony, khu thể thao, mặt hồ chèo thuyền kayak... Bao bọc hai tầng tiện ích là 3 công viên chủ đề cùng mạng lưới kênh nước đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, lọc sạch bụi mịn và giảm tải áp lực hạ tầng. Sự giao thoa này hứa hẹn biến mỗi ngày tại Moonlight 2 thành một kỳ nghỉ dưỡng, nuôi dưỡng trọn vẹn cả thể chất và tinh thần.

Nuôi dưỡng tuổi thọ tinh thần từ cộng đồng cư dân hiện hữu

Bên cạnh lợi thế về quy hoạch và tiện ích, giá trị của mô hình "Happy Living" tại Moonlight 2 còn được củng cố bởi sức sống cộng đồng sẵn có. Khác với nhiều dự án phải mất nhiều năm để lấp đầy, Moonlight 2 thừa hưởng nhịp sinh hoạt sôi động và môi trường văn minh từ phân khu Moonlight 1 cùng các dãy thấp tầng đã đi vào vận hành.

Sức sống cộng đồng làm nên giá trị bền vững Moonlight 2

Minh chứng rõ nét cho sức sống ấy là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên tại Anlac Green Symphony. Từ các giải chạy bộ thu hút hàng nghìn người tham gia, đêm nhạc nghệ thuật bên công viên đến những lễ hội Trung thu, mỗi sự kiện đều góp phần tạo nên nhịp sống sôi động và tăng cường sự kết nối giữa các gia đình. Nhờ đó cư dân Moonlight 2 có thể hòa nhập ngay vào môi trường sống năng động mà không cần chờ đợi cộng đồng từng bước hình thành.

Giữa làn sóng tìm kiếm không gian sống xanh của người Hà Nội, Moonlight 2 góp phần mang đến một "khoảng thở" trong lành đồng thời kiến tạo chuẩn sống lấy chỉ số hạnh phúc của cư dân làm thước đo cốt lõi. Thừa hưởng quy hoạch bài bản của đô thị Anlac Green Symphony cùng cộng đồng văn minh sẵn có, Moonlight 2 kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về một tổ ấm bền vững, nơi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mọi thế hệ luôn được nuôi dưỡng trọn vẹn mỗi ngày.

Phương Dung