Một số trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở vẫn được hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở.

Nhận chuyển nhượng, tặng cho đất có bị loại khỏi diện giảm tiền sử dụng đất?

Một công dân phản ánh, gia đình có thửa đất đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vào tháng 6/2025 và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm đó.

Sau khi có chính sách mới, gia đình nộp hồ sơ đề nghị tính lại tiền sử dụng đất để được xử lý phần tiền đã nộp thừa. Tuy nhiên, khi liên hệ UBND phường, gia đình được thông báo hồ sơ không đủ điều kiện do thửa đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, tặng cho.

Trước vướng mắc này, công dân đặt câu hỏi việc từ chối hồ sơ với lý do đất nhận chuyển nhượng, tặng cho có đúng quy định hay không? Những trường hợp nào được áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở?

Theo phản ánh, ngày 28/4/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1037 công bố quy trình giải quyết thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Đây là bước triển khai theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 50/2026 của Chính phủ.

Nngười dân có nhu cầu tính lại tiền sử dụng đất nộp một văn bản đề nghị tại bộ phận một cửa liên thông, chậm nhất trước ngày 1/1/2027.

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn tính lại, đồng thời chuyển thông tin đến cơ quan thuế để thực hiện việc tính toán.

Từ quy định này, công dân cũng đề nghị làm rõ UBND cấp xã phải xác định hạn mức giao đất ở như thế nào, có biểu mẫu cụ thể hay không và cơ quan này có trách nhiệm xác nhận thửa đất đủ điều kiện được tính lại tiền sử dụng đất hay không.

Một vấn đề khác được đặt ra là nếu đến ngày 1/1/2027 hồ sơ vẫn chưa được giải quyết thì cơ quan nào chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp thừa cho người dân?

Đất có nguồn gốc vườn, ao gắn liền với đất ở, dù đã tách thửa chuyển nhượng, vẫn có thể được giảm tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Đất có nguồn gốc vườn, ao tách thửa vẫn có thể được tính lại

Trả lời phản ánh của công dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung liên quan đến đối tượng được giảm tiền sử dụng đất chuyển mục đích sang đất ở theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254/2025/QH15 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Vì vậy, Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan này để được hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254, Bộ nêu rõ những trường hợp được áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, người sử dụng đất được giảm 30% phần chênh lệch này.

Đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở, mức giảm là 50% phần chênh lệch. Riêng diện tích vượt quá một lần hạn mức giao đất ở, người sử dụng đất được giảm 100% phần chênh lệch.

Đáng chú ý, mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân và áp dụng trên một thửa đất.

Nghị quyết 254 quy định chính sách này áp dụng đối với 3 nhóm trường hợp.

Thứ nhất, đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Thứ hai, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng người sử dụng đất đã tách ra để chuyển quyền sử dụng đất.

Thứ ba, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc, tách thành các thửa riêng, nay chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Từ những quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất mà người sử dụng đất đã tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì được giảm tiền sử dụng đất.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác định hạn mức giao đất ở

Liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã trong quy trình tính lại tiền sử dụng đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung này được quy định tại Quyết định 1037 của Bộ Tài chính.

Do đây là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính đất đai và nằm trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, cơ quan này đề nghị công dân liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể về trình tự thực hiện, biểu mẫu cũng như trách nhiệm của từng cơ quan.

Về căn cứ xác định hạn mức giao đất ở, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, hạn mức giao đất ở cho cá nhân do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương.

Vì vậy, người dân có thể tra cứu quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất về hạn mức giao đất ở để làm cơ sở xác định diện tích đất trong và vượt hạn mức, từ đó tính mức giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.