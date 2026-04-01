Tối 16/4, bên bờ Đông sông Hàn (phường An Hải, TP Đà Nẵng), ngày hội sách An Hải năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa đặc sắc, hướng tới chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị của sách, đồng thời lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng.

Điểm nhấn của hội sách là hệ thống không gian chức năng đa dạng. Trong đó, khu “Không gian tri thức” giữ vai trò trung tâm với hàng chục gian hàng trưng bày, giới thiệu sách của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Khu “Sách cũ và ký ức” mang đến cơ hội trao đổi những đầu sách quý về Đà Nẵng, trở thành cầu nối giữa các thế hệ độc giả.

Ngày hội sách An Hải 2026, tạo nên không gian văn hóa đọc sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, hội sách còn tạo nên môi trường trải nghiệm sôi động với nhiều chương trình phong phú như tọa đàm, giao lưu tác giả - độc giả, thi kể chuyện theo sách, thuyết trình giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật.

Song song đó, phong trào “Tủ sách cộng đồng” được phát động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp sách, xây dựng hệ thống thư viện trường học và thư viện phường. Đây được xem là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc từ cơ sở.

Đa dạng đầu sách dành cho bạn đọc tại ngày hội.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động sáng tạo dành cho thiếu nhi được tổ chức xuyên suốt như vẽ tranh, tô tượng, làm tò he, trò chơi dân gian… góp phần thu hút đông đảo gia đình và học sinh tham gia.

Hội sách năm nay thu hút khoảng 60 gian hàng từ các nhà xuất bản lớn, với chủ đề “Sách - Kết nối quá khứ, kiến tạo tương lai”, gửi gắm thông điệp: mỗi cuốn sách không chỉ là kết tinh tri thức của quá khứ mà còn là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.