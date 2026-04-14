Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi

Bìa cuốn sách. Ảnh: NXB Văn học

Phần I của Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi là những bức chân dung sống động về một thế hệ "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu". Đó là những chàng trai gác lại ước mơ khoa học, gác lại những mối tình chớm nở để dấn thân vào cuộc chiến với tinh thần "ra đi không hẹn ngày về".

Bạn đọc sẽ lặng người trước tấm gương liệt sĩ Nguyễn Quốc Khải – người dù bị thương nặng vẫn nén đau, bắn đến viên đạn cuối cùng để chặn địch cho đồng đội rút lui. Hay câu chuyện về Bùi Khắc Tường, chàng trai tài hoa sẵn sàng từ chối lệnh hoãn nhập ngũ dù gia đình đã có ba anh chị là liệt sĩ. Những Nguyễn Khánh Thụy, Lê Sỹ Thiềng... mỗi người một nét riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho độc lập dân tộc.

Một nét chạm tinh tế trong cuốn sách chính là tình cảm tri ân dành cho những người thầy. Tác giả Hoàng Liêm đã dành những dòng viết đầy kính yêu cho "người thầy tuổi thơ" Nguyễn Hữu Huân – người đã rời bục giảng để hy sinh trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ. Chi tiết người chiến sĩ trước lúc hy sinh chia đôi mảnh giấy cuối cùng để viết thư cho mẹ và cô giáo đã nâng tình thầy trò lên ngang tầm với tình mẫu tử thiêng liêng.

Không chỉ dừng lại ở ký ức chiến trường, tác phẩm còn dành những trang viết ấm áp cho hành trình hậu chiến của những người lính trở về. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ một lần nữa tỏa sáng qua những việc làm thiết thực: tìm kiếm đồng đội, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc sẻ chia cùng gia đình liệt sĩ.

Đặc biệt, hình ảnh các cựu chiến binh thay người bạn đã khuất để báo hiếu cha mẹ già là minh chứng hùng hồn nhất cho một tình đồng đội "vĩnh cửu". Họ không chỉ sống cho phần mình mà còn sống thay cho cả những người trai trẻ mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi.

Phần II của cuốn sách và những bài thơ của tác giả Hoàng Liêm gửi gắm tâm sự với các đồng đội không trở về sau cuộc chiến như: nhớ Vũ Như Minh qua “tiếng đàn Violon trong trẻo” (Đêm nhớ); nhớ Vũ Đức Thành qua các câu chuyện “kể sao mà khéo”… (Đêm nhớ); nhớ các bạn học phổ thông Phúc, Duyên, Thà, Phú, Quý… sống mãi thuở học trò, không có tuổi hai mươi” (Hoài niệm trường xưa)…

Sau nỗi nhớ đồng đội đã hy sinh là các bài thơ tình của tác giả, gieo vào lòng người tình yêu tha thiết với cuộc sống hòa bình hôm nay. Và Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi một lần nữa khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ: Chiến đấu kiên cường, không ngại gian khổ hy sinh, yêu thương hết mình với đồng đội trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Tiểu thuyết bán 1.000 bản sau 3 ngày mở bán

Cuốn tiểu thuyết Dệt nắng mai của tác giả trẻ Nhật Lãng do Bách Việt Books phát hành tạo nên một hiện tượng trong làng xuất bản khi bán được 1.000 bản sau 3 ngày mở bán. Một con số không quá lớn nhưng đủ để chứng minh sức hút của một câu chuyện được kể bằng tất cả sự chân thành và rung động.

1000 bản bán hết trong chớp mắt.

Tác phẩm xoay quanh 2 nhân vật chính: Nga và Hạnh - những con người mang trong mình những vết thương riêng. Nga là một người đàn bà góa chồng khi còn trẻ, phải sống trong sự nghi kỵ và áp chế của mẹ chồng cay nghiệt. Cuộc đời cô là chuỗi ngày bị kìm hãm, khi ngay cả quyền được sống tự do cũng trở nên xa xỉ. Trong khi đó, Hạnh lại mặc cảm bệnh tật, chưa từng dám bước vào tình yêu. Cô sống khép kín như một cái bóng, tồn tại mà không thực sự sống.

Cuộc gặp gỡ giữa 2 người tại làng Điềm trở thành bước ngoặt. Ban đầu, Hạnh chỉ đến để thay cha thắp hương trong ngày giỗ chồng Nga nhưng rồi cô quyết định ở lại. Sự xuất hiện của Hạnh đã mang đến cho Nga một tia sáng, giúp cô dần thoát khỏi những tháng ngày u tối. Từ những quan tâm giản dị đến sự đồng cảm sâu sắc, tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên.