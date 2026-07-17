Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 17/7 ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do là công ty này kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi, tiêu hủy. Nguồn: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

5 sản phẩm này thuộc 2 nhãn hàng P'Cell (gồm tinh chất Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler) và Juviskincare (JuviGrows, JuviFill và JuviPro2). Đây đều được giới thiệu là các dòng mỹ phẩm và liệu pháp thẩm mỹ sử dụng công nghệ tế bào gốc, giúp trẻ hóa, tái tạo da, chăm sóc da... Theo thông tin trên website thương hiệu, các mặt hàng này có giá khá cao, dao động 1-6 triệu đồng.

Công ty TNHH Kencare Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cơ quan quản lý đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm này và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Riêng Sở Y tế Hà Nội nhận yêu cầu giám sát Công ty TNHH Kencare Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm trên.