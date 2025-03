Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển Ngày 4/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Các địa phương triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời, Bộ yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác. Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn...