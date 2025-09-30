Quán cơm ‘thả dây’

Giữa trưa, TPHCM bất chợt đổ mưa. Dù vậy, phía trước quán cơm nhỏ tại hẻm 243 đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TPHCM) vẫn có nhiều khách đứng chờ.

Sau ít phút, khách thấy trên tầng 1 căn nhà cũ có người thả dây treo chiếc giỏ nhựa xuống dưới. Bên trong giỏ là những phần cơm nóng hổi đã được bỏ vào hộp, cột bịch nilon sạch sẽ, hợp vệ sinh.

Một số thực khách đội mưa đợi mua cơm gà da giòn của bà Nga. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhân viên phía dưới nhận các phần cơm từ chiếc giỏ nhựa rồi giao cho khách. Khách gửi tiền, nhân viên này cũng bỏ vào giỏ nhựa để người bên trên kéo lên.

Hoạt động này lặp đi lặp lại từ 9h đến khi quán ngừng bán vào khoảng 20h mỗi ngày. Đây là cách phục vụ độc đáo tại quán cơm gà ‘thả dây’ do bà Lê Thị Phi Nga (62 tuổi, phường Khánh Hội) làm chủ.

Trước đó, quán cơm nhỏ của bà Nga nằm ở vỉa hè trước nhà. Tại đây, bà và các nhân viên chủ yếu là em, cháu trong nhà chế biến, bán các món cơm, xôi trong chiếc tủ kính. Tuy nhiên, thời gian gầy đây, vỉa hè được sửa sang, bà Nga chuyển quán cơm lên tầng 1.

Bà chia sẻ: “Quán bán giá bình dân nên không đủ điều kiện thuê mặt bằng. Khi hẻm sửa chữa, nâng cấp, tôi dời quán lên nhà vì không có mặt bằng để vừa chế biến món ăn vừa phục vụ khách ăn trực tiếp.

Bây giờ, chúng tôi chế biến các món ăn trên tầng 1, bán các phần cơm dưới mặt đất. Để tiết kiệm thời gian, tôi nghĩ ra cách bỏ các hộp cơm vào giỏ rồi thả dây từ tầng 1 xuống giao cho khách.

Nhân viên lấy các phần cơm trong giỏ được thả từ trên tầng xuống rồi giao cho khách. Ảnh: Hà nguyễn

Sau khi chuyển quán lên nhà, phục vụ khách bằng cách thả dây, doanh thu của quán sụt giảm vì chỉ khách quen, người ăn lâu năm mới biết, đến mua. Thế nên, chúng tôi đa phần bán cơm mang về”.

Quán có nhiều món như: chả lụa, trứng chiên, gà chiên, thịt xá xíu… với giá từ 20.000-30.000 đồng/phần. Tuy nhiên món đắt hàng, được nhiều thực khách lựa chọn nhất là cơm da gà chiên giòn.

Món ăn này được bà Nga chế biến từ da gà. Sau khi vệ sinh sạch sẽ da gà, bà đem chiên trong dầu sôi từ 1-2 giờ đồng hồ.

Da gà sau khi chiên giòn rụm, thơm nức mũi với vị béo, ngọt hấp dẫn. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khi chiên, da gà được rang với gia vị nêm nếm theo bí quyết riêng. Khi ăn, da gà giòn rụm, béo nhẹ, có mùi thơm nức mũi. Vị giòn ngọt, thơm, béo của da gà kết hợp cùng cơm chiên vàng, hạt cơm tơi xốp ăn rất lạ miệng.

‘Trẻ nuôi em, già nuôi cháu’

Mưa lớn kéo dài, nam thanh niên tên Hiếu (23 tuổi, TPHCM) quyết định dùng cơm trưa tại quán cơm gà ‘thả dây’ của bà Nga. Nam thanh niên cho biết mình là khách quen của quán và đã ăn cơm tại đây từ khi bà Nga còn bán trên vỉa hè.

“Món ăn rất vừa miệng. Tôi đặc biệt thích món da gà chiên giòn nên có dịp lại ghé quán thưởng thức”, Hiếu nói.

Thực khách tên Hiếu là khách quen của quán cơm da gà 'thả dây'. Ảnh: Hà Nguyễn

Tương tự Hiếu, nhiều người khác cũng là khách quen và đã ăn cơm tại quán bà Nga từ lúc bà mở bán vào năm 2014. Tuy nhiên, không mấy ai biết về cuộc đời nhiều hy sinh đáng trân trọng của bà chủ quán.

Bà Nga sinh ra trong gia đình có 5 chị em. Học lớp 9, bà Nga mồ côi cha. Sau đó, mẹ bà đi bước nữa để lại cho bà 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học.

Trong sự bao bọc của ông bà ngoại, bà vừa học vừa làm để có tiền trang trải cuộc sống. Khi các em lớn dần, bà xin nghỉ học, đi làm nuôi em.

Ban đầu, bà bán bánh bao rồi chuyển sang nấu nước sâm. Vất vả mưu sinh lo cho đàn em, bà Nga quên tuổi xuân của mình trôi qua vùn vụt.

Tuổi 18-20, thấy bà hiền hậu, đảm đang, nhiều đàn ông theo đuổi, ngỏ lời cưới xin. Dù vậy, bà sợ có gia đình riêng sẽ không chăm lo cho các em được tốt nên từ chối. Cứ thế, bà không nghĩ đến chuyện lứa đôi và không lấy chồng.

Hơn 10 năm trước, không còn đủ sức ngồi từ sáng đến 23h mỗi ngày để bán nước sâm, bà Nga chuyển sang bán cơm. Nhờ quán cơm, bà không chỉ nuôi sống bản thân mà còn chăm lo cho 3 người cháu mồ côi ăn học.

Hiện nay, bà Nga vẫn tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ 3 người cháu ruột mồ côi. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà tâm sự: “3 cháu là con của em gái tôi. Vợ chồng em mất khi các cháu mới 5-7 tuổi. Tôi không lập gia đình nên nhận chăm sóc, lo cho các cháu ăn học.

Hiện, có 2 cháu đã tốt nghiệp cao đẳng. Trong khi chờ xin việc làm, các cháu đến giúp tôi bán cơm. Cháu còn lại đang học năm thứ 3 tại một trường đại học ở TPHCM.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi không mong gì hơn là có sức khỏe để sống vui, sống khỏe, quây quần bên các em, các cháu”.