Ngày 7/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam với số tiền 290.000.000 đồng về 3 hành vi vi phạm:

Văn phòng Xiaomi tại Việt Nam. Ảnh: Xiaomi

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng (KOL/KOC) dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các Xiaomi Việt Nam chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Việc sử dụng người có ảnh hưởng để quảng và bán sản phẩm đang được nhiều đơn vị sử dụng trong thời gian dài vừa qua. Theo quy định, người có ảnh hưởng có trách nhiệm thông báo trước hoặc công khai minh bạch cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ (nhận tiền, lợi ích) để review, sử dụng hình ảnh hay đưa ra khuyến nghị xúc tiến thương mại. Thực tế, không chỉ riêng Xiaomi Việt Nam mà rất nhiều đơn vị khác cũng như các KOL/KOC thường “quên” việc minh bạch này.