SAIC vừa ra mắt mẫu Z7 mới tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm nay (AutoChina 2026) với giá khởi điểm từ hơn 32.000 USD. Tuy nhiên, không khó để nhận ra SAIC Z7 giống như một mẫu xe "đạo nhái" Porsche Taycan, từ dáng sedan thể thao, phần đầu xe thấp cho tới thiết kế đuôi vuốt mượt.

SAIC Z7 cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi SU7.

Trong khi Porsche bán mẫu Taycan với giá khởi điểm lên tới khoảng 134.000 USD, SAIC Z7 lại có giá bán chỉ bằng một phần tư. Dù vậy, đối thủ trực tiếp của SAIC Z7 tại Trung Quốc lại là Xiaomi SU7. Phiên bản sedan tiêu chuẩn giữ nguyên tên gọi Z7, trong khi phiên bản wagon có tên là Z7T.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, SAIC Z7 sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất 359 mã lực, pin 81 kWh. Bên cạnh đó, phiên bản này còn có tùy chọn pin 100 kWh cùng hệ dẫn động hai mô-tơ, cho tổng công suất 590 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,44 giây, con số đủ khiến nhiều mẫu xe thể thao phải dè chừng.

Porsche Taycan đang có giá bán khoảng 134.000 USD, cao gấp 4 lần so với SAIC Z7.

Đặt lên bàn cân, Porsche Taycan bản tiêu chuẩn có công suất 408 mã lực và cần tới 4,8 giây để đạt 100 km/h, trong khi giá bán cao gấp nhiều lần. Ngay cả các phiên bản mạnh hơn như Taycan 4, GTS hay Turbo với công suất từ hơn 500 đến gần 900 mã lực cũng phải trả bằng mức giá từ hơn 150.000 USD cho tới trên 230.000 USD.

Điểm đáng chú ý là Z7 không chỉ rẻ, mà còn có thông số kỹ thuật cũng rất đáng nể. Phiên bản Z7 Max giá 32.200 USD cho tầm hoạt động lên tới 732km. Còn bản Z7 Max+ (36.600 USD) với pin 100 kWh nâng con số này lên 905km, trong khi bản Z7 Ultra (43.900 USD) dẫn động hai cầu vẫn, cung cấp phạm vi hoạt động 791km.

Song song đó, SAIC còn tung ra biến thể wagon Z7T với ba phiên bản Z7T Max, Z7T Max+ và Z7T Ultra, có giá dao động từ khoảng 33.700-45.400 USD, tầm hoạt động tối đa gần 900km.

Toàn bộ dòng SAIC Z7 được phát triển theo hệ sinh thái Liên minh di động thông minh Harmony, do Huawei dẫn dắt. Xe được kỳ vọng sở hữu các trang bị cao cấp như LiDAR và hệ thống hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới, những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe đắt tiền hơn rất nhiều.

Theo Carscoops

