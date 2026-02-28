Tối ngày 28/2, tại TPHCM, Xiaomi đã chính thức giới thiệu Xiaomi 17 series tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 100 năm, Leica đã kết hợp cùng Xiaomi giới thiệu LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, với cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng mang đậm dấu ấn di sản trăm năm của Leica.

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi.

Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan.

Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica.

Xiaomi 17 series, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm). Kiến trúc CPU và GPU mới giúp tăng cường hiệu năng xử lý hình ảnh, AI và đồ họa, đảm bảo khả năng quay chụp liên tục độ phân giải cao, quay video 4K 120fps.

Công nghệ pin Xiaomi Surge tiếp tục được nâng cấp với dung lượng 6000mAh trên Xiaomi 17 Ultra và 6330mAh trên Xiaomi 17. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge hỗ trợ 90W trên Xiaomi 17 Ultra và 100W trên Xiaomi 17, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng

Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1 inch thế hệ mới với công nghệ Leica LOFIC HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp.

Ống kính tele Leica 200MP hỗ trợ thu phóng kết hợp quang học và cơ học, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn quang học trên toàn bộ dải tiêu cự 75–100mm.

Cơ chế zoom quang học giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, đồng thời hỗ trợ chụp cận cảnh ở khoảng cách 30cm và zoom xa đến 400mm.

Máy còn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP, giúp hoàn thiện trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao trên mọi tiêu cự.

Xiaomi 17 Ultra

Về quay phim, Xiaomi 17 Ultra hỗ trợ 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES.

Với thiết kế tối giản, Xiaomi 17 Ultra trở thành phiên bản mỏng nhất của thế hệ Ultra, chỉ dày 8,29mm. Độ bền của thiết bị cũng được nâng tầm với kính Xiaomi Shield Glass 3.0 chống rơi vỡ tối ưu. Xiaomi 17 Ultra sở hữu ba phiên bản màu gồm Đen, Trắng và Xanh ánh sao.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 6.9 inch trên Xiaomi 17 Ultra với độ sáng tối đa lên đến 3500 nit, tần số quét 120Hz.

Xiaomi 17 trang bị hệ thống 3 camera Leica. Camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 kết hợp cảm biến Light Fusion 950.

Camera tele tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm. Camera siêu rộng 50MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50MP đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 còn được tối ưu cho quay video chất lượng cao với khả năng quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision.

Màn hình CrystalRes OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng 1.18mm nhờ công nghệ LIPO, tần số quét 120Hz.

Chiếc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi với bộ nhớ 16GB + 1TB có giá 49.990.000 đồng. Xiaomi 17 Ultra với 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB có giá lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng. Xiaomi 17 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB giá 26.990.000 đồng và 12GB + 512GB giá 28.490.000 đồng.