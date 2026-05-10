Tôi và N. chơi với nhau từ thời cấp 3, cùng nhau trải qua nhiều năm tháng buồn vui của tuổi trẻ, đến nay cũng đã 15 năm.

Tính tôi yếu đuối, lại sống tình cảm nên sớm yêu đương rồi lập gia đình. Ngày cưới tôi, N. mừng 1 chỉ vàng. Khi ấy giá vàng khoảng 5 triệu đồng/chỉ. Tôi nhớ rất rõ, còn cẩn thận cất riêng chỉ vàng đó, tự nhủ sau này N. cưới nhất định sẽ mừng lại cho trọn vẹn.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng đi theo kế hoạch. Sau khi bị người yêu phản bội ngay sát ngày cưới, N. trở nên mất niềm tin trong tình yêu, chẳng còn tha thiết lấy chồng. Tôi cũng quan tâm, cố gắng động viên, khuyên nhủ, nhưng bởi vướng bận con cái nên những cuộc trò chuyện cứ chóng vánh lướt qua.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được tình bạn còn ở đó. Dù không bên nhau sớm tối như trước nhưng chỉ cần 1 trong 2 đứa có chuyện, người kia sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần.

Cho đến cách đây 2 tháng, N. gửi thiệp hồng nhưng không phải của mình mà thông báo em trai cưới. Vì là bạn thân, N. rất mong tôi về quê để chung vui với gia đình.

Cầm tấm thiệp trên tay, tôi có chút lúng túng. Nghĩ đến việc ngày xưa N. mừng tôi vàng, lại thêm lần tôi sinh con, cô ấy cũng gửi 3 triệu đồng, tôi tự cân nhắc lần này mừng 3 triệu là hợp lý. Phần 1 chỉ vàng tôi vẫn giữ, đợi ngày N. thực sự lập gia đình sẽ trao lại.

Tôi không đủ kinh tế để mừng vàng trong ngày cưới em trai bạn thân. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà

Vả lại, giá vàng hiện tại đã lên 16-17 triệu đồng/chỉ trong khi gia đình tôi chưa khá giả, con cái còn nhỏ, cần chi tiêu đủ thứ. Nếu đám cưới em bạn mà cũng mừng vàng, tôi sợ không lo nổi.

Tôi đi dự đám cưới, vẫn cười nói bình thường và nghĩ mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng sau hôm đó, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi từ N. Bắt đầu từ việc tôi nhắn tin nhưng phải vài ngày sau cô ấy mới trả lời. Những cuộc trò chuyện nhát gừng, không tự nhiên, những cuộc gọi không còn được ưu tiên như trước.

Rồi trên Facebook của N. bắt đầu xuất hiện những dòng trạng thái vu vơ: “Sống ở đời phải biết trước biết sau”; “Có những người tưởng thân mà hóa ra…”.

Tôi vốn chẳng để tâm vì chưa từng hoài nghi tình bạn của mình, chỉ đến khi một người bạn chung nói thẳng, N. không hài lòng vì tôi chỉ mừng đám cưới em trai N. 3 triệu. N. nói cô ấy xác định ở vậy, không lấy chồng, nếu tôi mừng cưới em trai N. thì nên đi 1 chỉ vàng mới đúng.

Tôi sững người, hoàn toàn bất ngờ. 3 triệu đồng vốn không phải số tiền ít ỏi, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn chung. Hơn nữa N. mới 32 tuổi, tương lai còn dài, không thể xác định không lấy chồng. Hoặc giả sử nếu N. không kết hôn thật thì trong trường hợp bạn gặp chuyện, tôi sẵn sàng đưa 1 chỉ vàng đó ra giúp đỡ.

Tôi đã nhiều lần định nhắn tin giải thích nhưng lại thôi, vì vốn chẳng biết nói thế nào cho phải. Nếu tình bạn cần phải “định giá” bằng số tiền mừng cưới thì dù tôi có nói gì, có lẽ cũng không thay đổi được cách bạn nhìn nhận.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là 3 triệu hay 1 chỉ vàng, mà là cảm giác 15 năm gắn bó bỗng chốc bị cân đo bằng một con số cụ thể. Chỉ vàng năm đó bạn tặng tôi vẫn giữ, dù có lúc khó khăn cũng chẳng nghĩ đến sẽ bán đi. Đến giờ, tôi vẫn không biết mình đã sai ở đâu, hay chỉ là đã nghĩ quá đơn giản về hai chữ “bạn thân”.

Độc giả giấu tên

