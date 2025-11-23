Sex Education phát sóng lần đầu vào tháng 1/2019 và kéo dài 4 mùa, khép lại vào tháng 9/2023. Bộ phim khai thác đời sống của các thanh thiếu niên và người lớn ở thị trấn hư cấu Moordale, nơi họ đối diện hàng loạt rắc rối cá nhân, phần lớn xoay quanh chuyện thân mật và giới tính. Dự án quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey…

Ngay từ mùa đầu, Sex Education đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ kịch bản sắc bén, diễn xuất ấn tượng và cách kể chuyện nhân văn, tinh tế khi chạm đến những chủ đề nhạy cảm. Dù series đã khép lại, sức ảnh hưởng vẫn bền vững khi dàn diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều dự án lớn.

Asa Butterfield vai Otis Milburn

Asa Butterfield từng là một trong những tài năng trẻ nổi bật của điện ảnh Anh.

Asa Butterfield bước sang tuổi 22 khi Sex Education ra mắt, nhanh chóng gây tiếng vang với vai Otis Milburn - cậu học sinh vụng về nhưng có khả năng tư vấn tâm lý nhờ lớn lên trong gia đình có mẹ là chuyên gia trị liệu.

Trước series, Asa đã có hơn một thập kỷ làm nghề. Sinh năm 1997 tại London, anh bắt đầu diễn xuất từ năm 7 tuổi và được chú ý qua vai Bruno trong The Boy in the Striped Pyjamas (2008). Sự nghiệp của anh tiếp tục thăng hoa với Hugo (2011), Ender’s Game (2013) hay Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (2016).

Năm 2017, Asa tham gia giảng dạy tại trường diễn xuất The Reel Scene. Anh từng thắng giải Young Hollywood cho vai diễn trong Hugo và nhiều lần được đề cử tại các giải thưởng dành cho diễn viên trẻ.

Sau Sex Education, Asa trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. 6 năm kể từ ngày xuất hiện trong loạt phim, anh trưởng thành rõ rệt về phong cách, sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Emma Mackey vai Maeve Wiley

Nhan sắc quyến rũ của nữ chính "Sex Education".

Emma Mackey hóa thân thành Maeve Wiley - cô gái thông minh, cá tính mang nhiều tổn thương nhưng mạnh mẽ theo đuổi tri thức và khát vọng đổi đời. Maeve là cộng sự của Otis tại “phòng khám tư vấn tình dục” ở trường Moordale, đồng thời là tuyến cảm xúc quan trọng của series.

Sinh năm 1996 tại Le Mans (Pháp), Emma sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô theo học University of Leeds, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh và chuyển hướng sang diễn xuất năm 2016. 4 năm sau, vai Maeve Wiley trở thành bước ngoặt lớn đưa cô từ một diễn viên trẻ trở thành gương mặt được yêu thích trên toàn cầu.

Từ đó, Emma liên tục chứng minh năng lực qua loạt phim điện ảnh như Eiffel (2021), Death on the Nile (2022) và Emily (2022). Gần đây, cô được chọn vào vai White Witch trong The Chronicles of Narnia - cột mốc đáng chú ý khác trong sự nghiệp.

Ngoài diễn xuất, Emma là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái nhờ vẻ đẹp sắc sảo, đậm chất châu Âu. Năm 2023, cô nhận giải BAFTA Rising Star và thắng National Comedy Award cho màn thể hiện trong Sex Education.

Ncuti Gatwa vai Eric Effiong

Diện mạo gây chú ý của nam diễn viên Ncuti Gatwa sau 6 năm tham gia "Sex Education".

Ncuti Gatwa đảm nhận vai Eric Effiong - người bạn thân vui nhộn, sâu sắc của Otis. Eric đại diện cho hành trình tìm kiếm bản sắc, sống thật với chính mình và là một trong những tuyến nhân vật được yêu thích nhất.

Sinh năm 1992 tại Nyarugenge (Rwanda), Ncuti cùng gia đình di cư sang Scotland từ nhỏ. Anh tốt nghiệp ngành Diễn xuất tại Royal Conservatoire of Scotland năm 2013, sau đó bắt đầu sự nghiệp sân khấu tại Dundee Repertory Theatre. Anh từng gây chú ý với vai Mercutio trong Romeo và Juliet, được đánh giá cao tại giải Ian Charleson.

Nhờ Sex Education, Ncuti trở thành một trong những diễn viên trẻ nổi bật của thế hệ mới. Năm 2022, anh gây chú ý khi được chọn là Doctor thứ 15 của loạt phim đình đám Doctor Who. Anh từng thắng BAFTA Scotland cho Best Actor in Television và nhiều lần được đề cử BAFTA Television Awards. Ncuti cũng được vinh danh tại Young Scot Awards cùng loạt giải thưởng truyền hình khác.

Ngoài diễn xuất, nam diễn viên tạo sức hút lớn nhờ phong cách thời trang táo bạo, hiện đại.

Gillian Anderson vai Jean Milburn

Nhan sắc lộng lẫy của nữ diễn viên Gillian Anderson ở tuổi 57.

Gillian Anderson gây chú ý trong Sex Education khi vào vai Jean Milburn - mẹ của Otis, nhà trị liệu nổi tiếng. Jean là nút thắt cảm xúc quan trọng của loạt phim, xoay quanh câu chuyện làm mẹ, các mối quan hệ và những xung đột nghề nghiệp. Vai diễn giúp Gillian đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ và khẳng định sự linh hoạt trong diễn xuất.

Sinh năm 1968 tại Illinois (Mỹ), Gillian tốt nghiệp DePaul University với bằng Bachelor of Fine Arts ngành diễn xuất. Sự nghiệp của cô bắt đầu trên sân khấu Chicago - New York trước khi tỏa sáng trên truyền hình với vai Dana Scully trong The X-Files (1993–2002, 2016–2018).

Gillian Anderson sở hữu bộ sưu tập giải thưởng ấn tượng gồm: 2 Emmy, 2 Golden Globe, 2 Screen Actors Guild Awards... Cô được xem là một trong những nữ diễn viên quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn của ngành truyền hình - điện ảnh.

Trong đời sống cá nhân, Gillian có 3 con, yêu thích đọc sách, viết lách và tích cực tham gia hoạt động từ thiện, môi trường.

Những khoảnh của Otis và Maeve trong "Sex Education":

Ảnh, Video: IGNV, Sex Education