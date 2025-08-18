Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio khi đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Ảnh: BACKGRID

Leonardo DiCaprio là một trong những tài tử độc thân hot nhất thế giới. Anh cũng nổi tiếng với lịch sử tình trường yêu toàn người mẫu, diễn viên, hầu hết đều dưới 25 tuổi khi hẹn hò với tài tử. Tuy nhiên người mẫu Vittoria Ceretti lại là ngoại lệ khi cô gắn bó với Leonardo DiCaprio 2 năm qua và nay đã 27 tuổi.

Cặp đôi nhiều lần để lộ hình ảnh hẹn hò và mới đây họ bị bắt gặp đi nghỉ trên du thuyền hạng sang gần đảo Formentera ở Tây Ban Nha hôm 15/8. Họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt trên boong tàu và Vittoria Ceretti còn đặt tay ra sau lưng Leonardo DiCaprio khi bước lên thang để khẳng định chủ quyền.

Leonardo DiCaprio và người mẫu Vittoria Ceretti hôn nhau đắm đuối.

Leonardo DiCaprio và người mẫu Vittoria Ceretti lần đầu gặp nhau ở Milan, Italy và bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Họ cùng tới dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Italy hồi cuối tháng 6 và ngày càng công khai mối quan hệ trước dư luận.

Trong lần trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue của Pháp vào tháng 4/2025, Vittoria Ceretti khá cởi mở khi nói về mối quan hệ với Leonardo DiCaprio. Người mẫu sinh năm 1997 lần đầu chia sẻ về việc hẹn hò với tài tử 51 tuổi nhưng tránh nhắc tên anh mà chỉ nói đó là "nam diễn viên vô cùng nổi tiếng".

Vittoria Ceretti cho biết nếu tình yêu dành cho đối phương là thật thì không có gì phải lo lắng bởi tình yêu sẽ bảo vệ và cho họ niềm tin ở nhau. Vittoria Ceretti nói cô vẫn muốn ghi nhận trong công việc hơn là chỉ được nhắc đến với danh xưng là bạn gái của Leonardo DiCaprio.