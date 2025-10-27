Đình Khang đảm nhiệm vai Tú trong bom tấn "Mưa đỏ".

Nhiều khán giả bất ngờ khi phát hiện ra Đình Khang - chiến sĩ Tú trong bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Mưa đỏ cũng góp mặt trong phim điện ảnh Cưới vợ cho cha sắp ra rạp trong tạo hình hoàn toàn khác.

Trong Cưới vợ cho cha, Đình Khang vào vai một chàng trai tốt tính tên Khang Khùng - con trai nhân vật chính do NSƯT Hữu Châu đóng. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như: NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Thuý Diễm...

Tạo hình của nhân vật Đình Khang trong "Cưới vợ cho cha".

Bộ phim vừa tung đoạn phim hé lộ mâu thuẫn tột độ của cha con NSƯT Hữu Châu. Khung cảnh miền Tây xanh mướt mắt cùng xóm Hai Cây Dzú xuất hiện thông qua lời giới thiệu của ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai). Ông là chủ quán cà phê của xóm mà như nhận xét của ông là “nhỏ xíu mà toàn nhân vật chấn động”. Quán cà phê của ông là nơi tụ tập ưa thích của mọi người trong xóm, không chỉ vì những ly cà phê thơm nức mũi, mà còn là để bà Hai Hành (NSND Hồng Vân thủ vai).

Vợ mất sớm, ông Sáu một mình nuôi con ăn học nên người, ông tự hào vì nuôi được thằng Út học đại học rồi làm kỹ sư ở tận trên thành phố. Có lẽ chỉ còn một chuyện thành gia lập thất cho Út nữa thôi là ông mãn nguyện. Nhưng cũng từ đây đã thổi bùng mâu thuẫn giữa hai cha con.

NSND Hồng Vân nhí nhảnh trong phim.

Trong phim, khán giả sẽ thấy sự tung hứng duyên dáng giữa 2 diễn viên gạo cội là NSND Hồng Vân và Hữu Châu. Đặc biệt, tạo hình trẻ trung "cưa sừng làm nghé" của NSND Hồng Vân với cách thể hiện tình cảm trẻ trung và rất bắt trend giới trẻ của nhân vật khiến khán giả cười ngất.

Cưới vợ cho cha dự kiến ra rạp từ 21/11/2025.