- Vai diễn Cương 'đen' của Duy Hưng trong 'Lửa trắng' đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Lần đầu vào vai diễn có ngoại hình lịch sự, bảnh bao anh có gặp khó khăn gì?

Lửa trắng là bộ phim về đề tài hình sự. Tôi cũng tham gia khá nhiều về đề tài này nhưng đây là lần đầu tiên được nhận vai có ngoại hình lịch sự, bảnh bao có học thức. Tôi sẽ phải chăm chút hơn về ngoại hình, trang phục, kể cả cách nói của nhân vật phải tập trung nhiều hơn vào biểu cảm, từ ánh mắt, nhấn nhả câu từ hay từng hành động nhỏ. Đó là một giám đốc khá khó hiểu, một xã hội đen có học thức và cũng từng có tiền án. Cương "đen" có vẻ ngoài khá chỉn chu để phục vụ công việc mà đường dây của anh ta đang thực hiện.

Tạo hình của Duy Hưng trong phim "Lửa trắng".

- Trên các diễn đàn phim, cộng đồng mạng đồn đoán nhân vật Cương là công an chìm. Anh cũng chia sẻ đây là nhân vật có nhiều lớp tâm lý, vậy cảnh quay khó nhất của nhân vật Cương là khi nào?

Nhân vật Cương "đen" có nhiều diễn biến tâm lý rất khó đoán, với mỗi người, anh ta cư xử theo cách khác nhau. Từ chuyện tình cảm với Mai, sự tâm lý với Lão Công, với bang Santana hay với cơ quan chức năng, Cương luôn phải nhạy bén với người đối diện. Trong phim có rất nhiều cảnh khó và đáng nhớ nhưng tôi xin phép giữ bí mật vì đều là các cảnh chưa phát sóng.

- Nhắc đến diễn viên Duy Hưng, khán giả nghĩ ngay đến kiểu “tắc kè hoa” khi mỗi vai diễn lại mang một màu sắc riêng, từ Khương liều “Độc đạo”, Trung trâu “Gara hạnh phúc”, Đồng “Mùa hoa tìm lại” đến Trí trong “Người một nhà” hay trước đó là Nghĩa bảo kê trong “Quỳnh búp bê”. Vai nào để lại nhiều ấn tượng nhất với anh?

Thực ra tôi không dám nhận mình là tắc kè hoa. Với tôi, việc quan trọng nhất là mỗi khi nhận vai diễn mới sẽ tập trung vào kịch bản, tư duy về tích cách, tạo hình làm sao khác với các nhân vật trước để khán giả không thấy nhàm chán. Mỗi vai diễn là một cuộc đời, một trải nghiệm để tôi có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Vậy nên tôi luôn học hỏi từ những điều nhỏ nhất. Vai diễn nào cũng luôn trân trọng, cảm ơn các anh chị đạo diễn đã cho tôi được thử sức với nhân vật mới, được sống cuộc đời mới và những cảm xúc mới.

Cương "đen" là nhân vật khó hiểu với nhiều lớp tâm lý phức tạp

- Các câu thoại ngắn trong phim của anh, từ “Hê-xờ-lô” cho đến “Đông vui thế, họp lớp à”, “Mute” và đến giờ là “Enter” - đây là dụng ý của biên kịch hay anh có tự sáng tạo để làm nét riêng?

Hầu như những câu thoại đó không có trong kịch bản. Tôi luôn bàn bạc kỹ với đạo diễn và biên kịch để làm sao thoại tự nhiên nhất, vui và hợp với nhân vật nhất. Có thể khi ra phim trường đã có nhiều xúc cảm giúp tôi diễn "phiêu" hơn và từ đó có những câu nói thú vị như vậy.

- Trong “Lửa trắng”, anh có màn tái hợp trở lại cùng Việt Hoa, Thanh Huế hay Thu Quỳnh. Ấn tượng của anh với 3 bạn diễn này là gì? Nhân vật Cương có phải người đàn ông “đào hoa” nhất trên phim?

Ấn tượng đầu tiên là ai cũng rất xinh đẹp. Chị Thu Quỳnh chẳng già đi tý nào, ngày càng trẻ. Việt Hoa và Thanh Huế khỏi nói về độ xinh rồi. Đùa vậy thôi chứ cũng đúng là số tôi rất may mắn (cười), trông gai góc, xù xì nhưng các đạo diễn luôn ưu ái cho đóng cặp với các nữ diễn viên xinh đẹp.

Chị Thu Quỳnh và các bạn làm việc chuyên nghiệp lắm, tạo cho bạn diễn nhiều "lửa" lắm. Việt Hoa và Thanh Huế trẻ nhưng đa tài, nghiêm túc với nghề, vai diễn nào cũng rất chỉn chu. Ở phim lần này, Cương được những người đẹp để ý, cũng có thể nói là đào hoa nhưng tình cảm của từng nhân vật với Cương và mục đích ra sao, quý khán giả hãy theo dõi nhé!

Duy Hưng - Việt Hoa được kỳ vọng là cặp đôi thú vị mới của màn ảnh nhỏ.

- Trong phim, ông chủ của anh - Lão Công (NSƯT Hồ Phong) cũng là nam nghệ sĩ chuyên vào vai trùm giang hồ. Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ với NSƯT Hồ Phong?

Ngoài đời chúng tôi cũng hay giao lưu, đi chơi hoặc có những buổi trò chuyện tâm sự về nghề. Đó là người anh, người nghệ sĩ mà tôi rất tôn trọng và luôn học hỏi. Trong phim có nhiều phân đoạn kỷ niệm lắm nhưng vì là diễn biến về sau nên tôi chưa thể chia sẻ.

Một kỷ niệm khá nhớ là cái tát Lão Công dành cho Cương "đen". Lúc tập chưa làm nhưng lúc diễn, anh Phong tát thật và tôi rất đau. Quay đến 4-5 lần xong anh ấy lại chạy ra xoa má và xin lỗi tôi. Tôi bảo: "Khổ quá, em có phải lần đầu đóng phim đâu, anh yên tâm đi!". Nhìn anh Phong hầm hố thế thôi nhưng tâm lý và thương các em lắm.

Duy Hưng trong phim "Gara hạnh phúc"

- Trong gia đình, anh vào “vai ác” với con trai hay là vai hiền so với bà xã anh?

Ở nhà đương nhiên bố phải là người đóng vai ác (cười). Tôi rất yêu thương con, cũng chiều nhưng có mức độ, còn lại khá nghiêm khắc, bởi nếu không vậy con trai sẽ thường xuyên mè nheo và chẳng sợ ai hết. Bất đắc dĩ tôi phải hoá vai "ngáo ộp" để đưa con vào nề nếp và quy củ.

- Bà xã có thường xuyên theo dõi và nhận xét hay đóng góp ý kiến cho các vai diễn của anh?

Mỗi khi có dự án mới, tất cả mọi người trong gia đình đều sát cánh, ủng hộ và có những chia sẻ, góp ý để tôi rút kinh nghiệm. Gia đình cũng là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm phục vụ khán giả.

Gia đình nhỏ của Duy Hưng

- Ngoài đam mê đóng phim, anh còn sở thích nào khác hay có dự định sẽ lấn sân thêm lĩnh vực khác?

Tôi dự định trong năm tới sẽ kinh doanh. Nhưng hiện tại việc đóng phim và tại Nhà hát kịch Hà Nội khá bận nên phải xong dự án mới tôi mới có thể bắt tay vào những việc khác.

Duy Hưng trong trích đoạn phim "Lửa trắng"