Đề cử Quả cầu vàng lần thứ 81 vừa được công bố. Barbie dẫn đầu với 9 đề cử. Oppenheimer - bom tấn về cha đẻ của bom nguyên tử từng gây sốt ở rạp Việt về nhì với 8 đề cử.

Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) -bộ phim từng được tán dương khi chiếu tại Việt Nam về thứ 3 với 7 đề cử - ngang bằng với Poor Things - phim có cảnh nóng dữ dội thắng giải Sư tử vàng ở LHP Venice 2023.

Năm nay, Quả cầu vàng bổ sung thêm hạng mục mới là Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé với sự góp mặt của những bộ phim nổi bật trong năm gồm: Barbie, Guardians of the Galaxy Vol. 3 John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie và Taylor Swift: The Eras Tour.

3 diễn viên Robert De Niro, Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese ở bối cảnh phim 'Vầng trăng máu'.

Leonardo DiCaprio với vai diễn được đánh giá là xuất sắc nhất sự nghiệp trong Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch. Hai bạn diễn của anh là Robert De Niro và Lily Gladstone cũng có tên ở đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch. Killers of the Flower Moon dĩ nhiên không thể vắng mặt ở đề cử Phim hay nhất thể loại chính kịch và Đạo diễn xuất sắc nhất cho huyền thoại Martin Scorsese.

Cảnh trong phim 'Muôn kiếp nhân duyên'.

Bất ngờ lớn trong danh sách đề cử năm nay là phim lãng mạn Past Lives (Muôn kiếp nhân duyên) từng gây sốt tại Việt Nam. Tác phẩm này có tên ở 3 đề cử quan trọng là Phim hay nhất thể loại chính kịch, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Phim không nói tiếng Anh hay nhất bên cạnh những tên tuổi đình đám.

Hai bộ phim The Boy and The Heron (Thiếu niên và chim diệc) và Wonka vừa ra mắt khán giả Việt Nam cũng có tên trong danh sách đề cử. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 sẽ diễn ra vào ngày 7/1/2024.

ĐỀ CỬ QUẢ CẦU VÀNG 2024 TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH

Phim hay nhất thể loại chính kịch

Phim 'Oppenheimer'.

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Phim hay nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch

Phim 'Barbie'.

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things



3 diễn viên được đề cử: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie và Fantasia Barrino.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Greta Lee, Past Lives

Carey Mulligan, Maestro

Cailee Spaeny, Priscilla

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch

Fantasia Barrino, The Color Purple

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Natalie Portman, May December

Alma Pöysti, Fallen Leaves

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Poor Things

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer

Andrew Scott, All of Us Strangers

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại thể loại nhạc kịch/hài kịch

Nicolas Cage, Dream Scenario

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Air

Paul Giamatti, The Holdovers

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, American Fiction

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Willem Dafoe, Poor Things

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Poor Things

Đạo diễn xuất sắc nhất

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Past Lives

Kịch bản hay nhất

Barbie, Greta Gerwig & Noah Baumbach

Poor Things, Tony McNamara

Oppenheimer, Christopher Nolan

Killers of the Flower Moon, Eric Roth & Martin Scorsese

Past Lives, Celine Song

Anatomy of a Fall, Justine Triet & Arthur Harari

Nhạc phim hay nhất

Jerskin Fendrix, Poor Things

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Joe Hisaishi, The Boy and The Heron

Mica Levi, The Zone of Interest

Daniel Pemberton, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon

Ca khúc gốc hay nhất

"Addicted to Romance" - She Came to Me

"Dance the Night" - Barbie

"I'm Just Ken" - Barbie

"Peaches" - The Super Mario Bros. Movie

"Road to Freedom" - Rustin

"What Was I Made For?" - Barbie

Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and The Heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Wish

Phim không nói tiếng Anh hay nhất

'Muôn kiếp nhân duyên' là bất ngờ lớn ở đề cử Quả cầu vàng năm nay.

Anatomy of a Fall

Fallen Leaves

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Taylor Swift: The Eras Tour

Quỳnh An