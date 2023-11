Theo Forbes, với việc chỉ thu về vỏn vẹn 44 triệu USD trong tuần đầu công chiếu toàn cầu, bộ phim Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) của đạo diễn Martin Scorsese gần như chắc chắn không thể thu hồi chi phí sản xuất khổng lồ 200 triệu USD và trở thành “bom tấn” tiếp theo thất bại trong năm 2023.

Sự thất bại gọi tên 'Vầng trăng máu'

Killers of the Flower Moon có thể xem là một bộ phim thành công về mặt nghệ thuật. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese nhận được tỷ lệ đánh giá 93% ‘tươi’ trên Rotten Tomatoes, điểm A - trên CinemaScore và màn vỗ tay kéo dài 9 phút tại Liên hoan phim Cannes 2023. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại rạp lại là một thực tế trái ngược.

Màn ra mắt của Killers of the Flower Moon chỉ bằng khoảng 25% doanh thu Oppenheimer, bộ phim có kinh phí bằng một nửa so với bom tấn mới nhất của Scorsese. Bước sang tuần công chiếu thứ 2, doanh thu toàn cầu của Vầng trăng máu đạt khoảng 87 triệu USD.

Lily Gladstone và Leonardo DiCaprio đóng chính trong phim ‘Killers of the Flower Moon’.

Forbes nhận định, ngay cả khi đạt kỳ tích doanh số phòng vé trong giai đoạn còn lại, ngang bằng các kỷ lục đối với một phim tiểu sử do Oppenheimer vừa thiết lập, Killers of the Flower Moon cũng chỉ có thể đạt mốc doanh thu cao nhất 200 triệu USD.

Để so sánh, Oppenheimer vừa kết thúc đợt ra rạp đầu tiên với doanh thu toàn cầu xấp xỉ 947 triệu USD. Bom tấn này sẽ quay trở lại màn ảnh rộng trong định dạng IMAX, hứa hẹn tiếp tục gia tăng thành công về mặt thương mại.

Killers of the Flower Moon vẫn còn cơ hội được chiếu trong mùa giải thưởng điện ảnh. Sang năm 2024, nếu gặt hái thành công tại Oscar, bộ phim có thể ra rạp trở lại và mang về một lượng doanh thu nhất định. Song tất cả điều đó không bù đắp được chi phí sản xuất khổng lồ lên tới 200 triệu USD.

Đưa ra nhận định bi quan hơn, trang tin tức phim ảnh Looper cho rằng Killers of the Flower Moon có thể không vượt qua mốc doanh thu 110 triệu USD. Bằng chứng là doanh thu ở Bắc Mỹ trong tuần công chiếu thứ 2 đã giảm 60%, chỉ mang về khoảng 9 triệu USD cho nhà sản xuất. “Công bằng mà nói, không có kịch bản nào cho Killers lấy lại được kinh phí 200 triệu USD”, Looper đánh giá.

Doanh thu phòng vé không phải là tất cả

Với những cái tên đình đám khác sắp ra mắt, bao gồm Napoleon (cũng đến từ Apple Studios với kinh phí 130 triệu USD), The Killer và The Color Purple, không có nhiều khoảng trống để Killers of the Flower Moon tìm được con đường dẫn đến thành công ở phòng vé. Rõ ràng đây là một thất bại về mặt thương mại đối với bộ phim có chi phí sản xuất đắt đỏ.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng 200 triệu USD là con số đủ cho 4-5 phim tầm trung từ các nhà sản xuất lớn hay hàng chục phim độc lập. Nhưng Forbes lại chỉ ra một mặt tích cực - sự thất bại ở phòng vé không quá quan trọng. Đôi lúc danh tiếng quan trọng hơn hàng trăm triệu USD.

Doanh thu hiện tại của Vầng trăng máu vẫn là thành tích tốt hơn so với các phim khác của đạo diễn Scorsese. Apple có thể không quan tâm nhiều đến kết quả phòng vé. “Bởi vì nó không liên quan đến tiền bạc mà liên quan đến nghệ thuật”, Forbes nêu quan điểm. Theo nhiều đánh giá, Killers of the Flower Moon là một cách kể chuyện tuyệt vời và là một trong những bộ phim hay nhất của Martin Scorsese trong thế kỷ 21.

Scorsese không phải là cái tên bảo chứng cho doanh thu. Những tác phẩm kinh điển như Taxi Driver và Goodfellas cũng không kiếm nổi 50 triệu USD trên toàn cầu nhưng ông lại là một trong những nhà làm phim được yêu thích nhất thế giới đương đại.

Với tư cách một huyền thoại sống, ấp ủ dự định tạo ra những bom tấn mới, Scorsese đã thuyết phục được Apple Studio cấp 200 triệu USD cho một bộ phim chủ đề tội phạm có thời lượng dài hơn 3 giờ, xếp hạng R và nặng về hội thoại.

'Killers of the Flower Moon' đối diện nguy cơ doanh thu phòng vé không đủ bù đắp chi phí sản xuất khổng lồ.

Từ trước đến nay, các hãng phim thường chỉ bỏ ra chi phí lớn cho những bộ phim dự kiến thu hút đông khán giả ra rạp, mang về lợi nhuận tương xứng. Apple có thể không quan tâm nhiều tới việc này.

Họ có Apple TV+, dịch vụ chiếu phim trực tuyến đang trên đà lớn mạnh, cần tạo ra thêm danh tiếng để thu hút người dùng. Thiếu hụt hàng trăm USD doanh thu phòng vé có thể không quan trọng bằng những gì bộ phim đạt được ở các giải thưởng điện ảnh danh giá.

Vào thời điểm Vầng trăng máu ra rạp với doanh thu mở màn không tương xứng kinh phí sản xuất khổng lồ, Variety sớm nhận định đây chỉ là bước đầu tiên cho việc phát hành bộ phim trên Apple TV+.

Đến nay, Apple Studios không đưa ra bình luận gì về doanh thu phòng vé đáng thất vọng của Killers of the Flower Moon, cũng chưa ấn định ngày phát hành bộ phim này trên dịch vụ Apple TV+.

Trailer phim ‘Killers of the Flower Moon’