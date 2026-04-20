Giá rẻ không còn là ưu tiên, “an tâm” trở thành tiêu chí mới

Trước đây, tâm lý phổ biến khi mua hàng online là “càng rẻ càng tốt”. Các chiến dịch giảm giá sâu, ưu đãi theo khung giờ hay những chương trình flash sale từng là yếu tố kích thích mạnh mẽ hành vi mua sắm.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít trải nghiệm chưa trọn vẹn: sản phẩm không giống mô tả, chất lượng không ổn định, hay việc đổi trả gặp nhiều khó khăn. Những “lần mua hụt” này dần khiến người tiêu dùng thay đổi cách tiếp cận.

Giá vẫn là một yếu tố quan trọng nhưng không còn là duy nhất. Thay vào đó, người mua bắt đầu cân nhắc nhiều hơn trước khi quyết định, với một câu hỏi ngày càng rõ ràng: lựa chọn nền tảng nào để an tâm?

Khi người dùng đổi cách mua, nền tảng buộc phải đổi cách bán

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn sản phẩm, mà còn nằm ở cách người dùng đánh giá toàn bộ trải nghiệm mua sắm. Một đơn hàng được coi là “an tâm” khi hội đủ các yếu tố như thông tin minh bạch, nguồn gốc rõ ràng, thanh toán an toàn cùng chính sách hậu mãi đáng tin cậy.

Người dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu đổi lại là sự chắc chắn trong trải nghiệm và niềm tin vào sản phẩm. Ở góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu cho thấy những nền tảng có lợi thế về độ tin cậy, hành trình mua sắm minh bạch đang có thêm cơ hội phát triển.

Định hướng này cũng được nhắc tới tại sự kiện VnShop NEXT 2026 vào ngày 15/04/2026, với thông điệp “Chọn VnShop - Chọn An tâm”, trong đó nền tảng tập trung xây dựng một môi trường mua sắm 100% chính hãng cho người dùng.

VnShop lựa chọn cách tiếp cận khác khi tích hợp tính năng mua sắm trực tiếp trên app ngân hàng - nơi người dùng vốn đã có sẵn mức độ tin cậy cao trong các giao dịch. Việc này giúp toàn bộ hành trình mua sắm, từ lựa chọn sản phẩm đến thanh toán, diễn ra trong một môi trường quen thuộc và dễ kiểm soát hơn.

Đặt ra tiêu chí chỉ hợp tác với các thương hiệu chính hãng, VnShop quy tụ nhiều thương hiệu lớn, đa dạng ngành hàng từ điện tử công nghệ, bách hoá, mẹ & bé, điện gia dụng, sức khoẻ làm đẹp đến thời trang, thể thao. Các thương hiệu tiêu biểu như Samsung, Apple, Nestlé, Neptune, Simply, Orion, Meiji, Rohto-Mentholatum Việt Nam, Philips, Ohui, The Whoo, Sunhouse, Tiross, Samsonite, Nike, Adidas, Osez Naturel, Nagakawa, Lock&Lock, Bảo Ngọc… đã có mặt trên VnShop, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm uy tín và phù hợp nhu cầu.

Ông Cao Thế Anh, chủ tịch VnShop chia sẻ tại sự kiện: “Với việc tích hợp trên 19 ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY, chúng tôi có khả năng tiếp cận hơn 62 triệu người dùng tại Việt Nam. Khác biệt lớn nhất của VnShop không nằm ở việc chạy theo giá rẻ, mà nằm ở việc lựa chọn một con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: đó là xây dựng niềm tin. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) >650.000 đồng, top đầu thị trường, tỷ lệ hoàn trả thấp <1% và đặc biệt là tỷ lệ thanh toán trước gần như tuyệt đối. Những con số này phản ánh một thực tế, khách hàng đến với VnShop không chỉ để mua hàng, mà chọn mua sự an tâm”.

Ông Cao Thế Anh - Chủ tịch VnShop chia sẻ tại Hội thảo An tâm tăng trưởng bền vững diễn ra 15/04

19 ứng dụng của các ngân hàng, tiêu biểu như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, HDBank, Sacombank, Eximbank, Co-opBank,... đã tích hợp tính năng mua sắm VnShop, qua đó mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn cho người dùng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn với các quyết định mua sắm, những nền tảng như VnShop đang dần được nhìn nhận như một hướng đi phù hợp, khi tập trung vào việc đảm bảo tính chính hãng, minh bạch và trải nghiệm an toàn cho người dùng.

