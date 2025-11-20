Xem video:

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 1h10 ngày 20/11/2025 tại số 196 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô Mercedes-Maybach S600, BKS 30E-66YYY với xe ô tô khách BKS 29E 24xxx đang đỗ ven đường.

Cụ thể, theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, chiếc Maybach chạy tốc độ rất cao, mất lái, lao sang trái và đâm vào đầu xe khách đang đỗ bên đường ở làn ngược chiều. Điểm va chạm mạnh là vùng hông trái của chiếc Maybach khiến cửa sau bung ra hoàn toàn. Khung vỏ thân xe bên trái hư hỏng, kính sau xe rạn vỡ.

Đáng chú ý, hình ảnh hiện trường cho thấy người ngồi ghế sau bị ngất lịm trong tư thế không thắt dây an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn Mercedes-Maybach S600 đâm xe khách tại Quảng Ninh cho thấy người ngồi ghế sau bị ngất lịm trong tư thế không thắt dây an toàn. Ảnh: Fanpage Xe Quảng Ninh

Mercedes - Maybach S600 trang bị dây đai túi khí beltbag hiện đại nhất

Trong lịch sử phát triển công nghiệp ô tô, dây đai an toàn là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, do kỹ sư Nils Bohlin của hãng xe Volvo phát minh vào năm 1959. Trải qua hàng thập kỷ, dây đai an toàn 3 điểm đã cứu sống hàng trăm nghìn người. Nó liên tục được cải tiến với các tính năng như bộ căng đai và bộ giới hạn lực siết. Từ lâu, trên các mẫu Mercedes-Benz, dây đai hàng ghế thứ hai đều đã trang bị bộ căng đai và bộ giới hạn lực.

Trao đổi với VietNamNet, anh Vĩnh Nam, một chuyên gia của Mercedes-Ben Việt Nam cho hay, trên mẫu Mercedes - Maybach S600 như trong vụ tai nạn, dây đai an toàn ở hàng ghế sau là loại dây đai hiện đại nhất – beltbag. Đây là loại dây đai kết hợp túi khí (túi khí dây đai) – một công nghệ an toàn đặc biệt do chính Mercedes-Benz nghiên cứu và phát triển trong Chương trình nghiên cứu an toàn xe ESF năm 2009 và đưa vào sử dụng từ năm 2013, bắt đầu trên dòng S-Class.

“Ảnh chụp hiện trường cho thấy người ngồi sau không thắt dây đai an toàn, thật “uổng” quá khi mẫu xe có trang bị beltbag”, anh Vĩnh Nam chia sẻ.

Chiếc Mercedes-Maybach S600 bị hư hỏng nặng phần hông trái. Ảnh: Fanpage Xe Quảng Ninh

Theo trang thông tin của Mercedes-Benz giới thiệu, beltbag ngoài cơ chế hoạt động như dây đai thông thường, siết chặt người ngồi thì còn có khả năng bơm phồng như túi khí khi xảy ra va chạm trực diện.

Khi được kích hoạt, bộ tạo khí nén sẽ bơm phồng dây đai nhiều lớp, làm dây nở rộng gấp nhiều lần. Diện tích tiếp xúc lớn hơn giúp phân tán lực tốt, giảm nguy cơ gãy xương sườn và tổn thương ngực, tim, phổi, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi hoặc có cấu trúc xương yếu.

Túi khí dây đai - beltbag được hãng Mercedes-Benz nghiên cứu phát triển và áp dụng từ năm 2013 trên dòng xe S-Class

Thời điểm ra mắt công nghệ beltbag, ông Rodolfo Schöneburg, Giáo sư – Tiến sĩ kỹ thuật, Giám đốc bộ phận An toàn thụ động và chức năng xe của Mercedes-Benz cho biết: “Tiêu chuẩn an toàn của Mercedes-Benz không chỉ áp dụng cho mọi dòng xe, mà còn áp dụng cho mọi vị trí ghế ngồi.”

Trang bị an toàn ngập tràn nhưng vô tác dụng khi khách không cài dây an toàn

Về tổng thể, Mercedes-Maybach S600 là chiếc sedan hạng sang được phát triển dựa trên nền tảng S-Class – một trong những chiếc xe có tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới. Mẫu xe thương hiệu đỉnh cao của Mercedes này sở hữu khung vỏ với vùng hấp thụ xung lực tối ưu, khoang hành khách cứng vững, hệ thống an toàn chủ động PRE-SAFE có khả năng nhận diện nguy cơ va chạm, tự động điều chỉnh các trang bị trong khoang nội thất cho tình huống đâm va.

Mercedes-Maybach S600 nhập về Việt Nam đều được trang bị dây đai túi khí beltbag. Ảnh: Mercedes-Benz

Trong đó, túi khí đa hướng là thế mạnh của S-Class và Maybach. Tùy thị trường, xe có thể được trang bị 10–12 túi khí, bao gồm túi khí trước, hông, rèm, đầu gối… Beltbag, túi khí dạng dây đai được trang bị ở các cấu hình xe dành cho châu Âu hoặc Ấn Độ.

Mercedes-Maybach S600 nhập chính hãng về Việt Nam đều được trang bị dây đai này. Giá niêm yết hiện tại khoảng hơn 14 tỷ đồng.

Có thể nói, về hệ thống trang bị an toàn trên xe, Mercedes - Maybach S600 là mẫu xe sang đỉnh cao, thậm chí đi trước nhiều hãng về các giải pháp an toàn cho ghế sau. Nhưng tất cả những công nghệ đó chỉ phát huy khi hành khách thực sự thắt dây an toàn.

Theo báo cáo của Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ - NHTSA công bố năm 2009, dây đai an toàn giúp giảm 44% nguy cơ tử vong cho người ngồi ghế sau trên xe con và giảm tới 73% trên SUV/van. Nếu không thắt dây, người ngồi có thể bị hất văng khỏi tư thế ban đầu, trượt sang bên, đập vào cửa, trụ giữa hoặc lưng ghế trước, thậm chí chạm vào vùng mui bị xé. Khi rời khỏi vùng bảo vệ tối ưu, túi khí bên hoặc rèm có nổ cũng khó phát huy hiệu quả, thậm chí có thể gây thương tích do va chạm ở vị trí hiểm.

Ngược lại, nếu thắt dây an toàn, hành khách được giữ chặt vào ghế, nằm đúng vị trí mà toàn bộ hệ thống túi khí – beltbag – PRE-SAFE được “tối ưu hóa” để đỡ lực.

Nghịch lý đáng tiếc trong vụ tai nạn tại Quảng Ninh là, chiếc Maybach đẳng cấp đã có gần như mọi thứ để bảo vệ tính mạng người ngồi bên trong, nhưng điều đơn giản nhất – cài dây đai ở hàng ghế sau lại không được thực hiện. Đây là thiết bị đơn giản nhất có thể cứu được mạng người trong các vụ đâm xe, mức độ chấn thương sẽ thấp hơn đáng kể.

Với cú va chạm rất mạnh, đập vào giữa hông xe bên lái của chiếc Maybach S600, ngay cả một chiếc xe sang có tiêu chuẩn an toàn hàng đầu cũng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối khi người ngồi sau không thắt dây đai.

Mặc dù Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định bắt buộc phải cài dây đai an toàn nhưng trong thực tế nhiều người ngồi hàng ghế sau vẫn chủ quan, không thắt dây.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2, tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm này, hai người trên Maybach bị thương nặng vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, trong đó, một người hiện đang nguy kịch.

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, Khoản 2 Điều 10: “Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ”. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông), điểm k khoản 3 Điều 6 quy định: “Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy” là hành vi vi phạm. Tài xế bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu vi phạm và người ngồi sau bị phạt từ khoảng 300.000-500.000 đồng tùy trường hợp.

