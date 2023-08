Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng- Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 400 camera được lắp tại các ngã ba, ngã tư, khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông... Việc này để xử lý triệt để các hành vi như: Không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại di động, không tuân thủ vạch kẻ đường... Đơn vị đã triển khai rà soát hình ảnh từ hệ thống camera để làm căn cứ xử phạt.

"Việc rà soát dữ liệu hình ảnh từ camera được đơn vị thực hiện từ ngày 15/5 vừa qua. Thông qua rà soát, đơn vị phát hiện hơn 1.226 trường hợp vi phạm", Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng thông tin.

Trường hợp tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe bị phát hiện

Cán bộ CSGT Công an tỉnh Hòa Bình rà soát hệ thống camera

Về phương thức rà soát dữ liệu hình ảnh từ camera, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các cán bộ, chiến sĩ của Đội Xử lý - Tuyên truyền được phân lịch, rà soát theo từng khu vực, ngày giờ cụ thể để đảm bảo khép kín địa bàn và không sót lọt vi phạm.

"Sau khi rà soát được các hành vi vi phạm từ hệ thống camera thì chúng tôi sẽ kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe, cơ sở dữ liệu dân cư. Đảm bảo trùng khớp các thông tin và hình ảnh sẽ thì lực lượng chức năng in thông báo và gửi cho người vi phạm", Thượng tá Hằng cho biết.

Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, sau hai tháng thực hiện (từ ngày 15/5-15/7), đơn vị đã gửi thông báo đến 1.226 trường hợp vi phạm. Trong đó, 196 tài xế vi phạm đã lên làm thủ tục xử phạt.

Hình ảnh từ hệ thống camera rõ nét khiến tài xế "tâm phục khẩu phục"

Trong hai tháng (từ 15/7-15/10), Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đã gửi thông báo 1.226 trường hợp vi phạm

Đánh giá hiệu quả của việc rà soát dữ liệu hình ảnh từ camera, vị Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, với các lỗi như: Không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại di động khi lái xe... nếu lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra trực tiếp trên đường thì tài xế đã dừng hành vi vi phạm và có thể cự cãi với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng hình ảnh gồm cả ảnh chụp và clip, các tài xế "tâm phục khẩu phục", nhận lỗi vi phạm.

Việc rà soát này cũng góp phần xử lý vi phạm được triệt để hơn, tăng tính răn đe giúp kéo giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, xây dựng cho tài xế thói quen tuân thủ Luật, xây dựng văn hóa giao thông ngay cả khi không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

"Sau 2 tháng thực hiện, tại các tuyến đường của TP Hòa Bình, 100% các tài xế ô tô chấp hành nghiêm chỉnh việc thắt dây an toàn khi lái xe", Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng đánh giá.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, đặc biệt là tại các tuyến đường đèo dốc quanh co, thường xuyên có sương mù, đường trơn trượt để hạn chế tai nạn giao thông.