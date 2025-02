Tại Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn đang diễn ra tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), các bác sĩ ghi nhận rất nhiều phụ nữ trẻ suy giảm chức năng buồng trứng. Tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng có bất thường ngày càng tăng lên.

Sáng 12/2, tại Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) có hàng nghìn cặp vợ chồng đến đăng ký khám vô sinh hiếm muộn.

Chị N.L.T (sinh năm 2003) chồng là Đ.V.M (sinh năm 1997), sống ở Nghệ An, kết hôn được 3 năm nhưng chưa có con. Người vợ rất sốc khi được thông báo suy giảm chức năng buồng trứng, khó có con tự nhiên. Dù ở tuổi 22 nhưng chức năng buồng trứng của T. như phụ nữ ngoài 40 tuổi. T. cho biết, chồng đi làm xa trung bình 1-2 tháng gặp nhau 1 lần nên việc quan hệ thưa thớt.

Kết quả xét nghiệm của người chồng cho thấy chất lượng tinh trùng rất kém. Bác sĩ cho biết vợ chồng T. nên sớm làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết, việc quan hệ vợ chồng không thường xuyên dẫn tới nội tiết tố của người phụ nữ thay đổi (có thể gây suy giảm chức năng buồng trứng), căng thẳng, stress ảnh hưởng tới khả năng mang thai.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng thời gian dài không quan hệ tình dục có thể làm giảm khả năng thụ thai. Việc “nhịn” xuất tinh làm gia tăng số lượng tinh trùng chết, tinh trùng bất động… giảm khả năng thụ tinh cho trứng. Vì vậy, nữ bác sĩ này khuyến cáo các cặp vợ chồng trẻ nên quan hệ tình dục thường xuyên hơn.

Chị N.T.V (45 tuổi, quê ở Quảng Bình) cùng chồng đi xe đêm ra Hà Nội để khám vô sinh. Người phụ nữ này chia sẻ, 16 năm trước, chị sinh con đầu lòng. Từ đó vợ chồng muốn sinh thêm con thứ 2 nhưng không được.

Bác sĩ Nhã tư vấn cho chị V. Ảnh: P.Thúy.

Chồng chị V. không đi bệnh viện khám vì cho rằng bản thân khỏe mạnh, không có bệnh tật và chờ “con cái là của trời cho”.

Theo bác sĩ Nhã, trường hợp chờ đợi có con tự nhiên như của vợ chồng chị T. làm mất thời gian vàng của người phụ nữ. Ở nữ giới, sau tuổi 33, chức năng buồng trứng suy giảm nên việc mang thai càng khó hơn. “Chất lượng trứng của nữ giới thay đổi theo tuổi còn nam giới, tinh trùng không già như vậy”, bác sĩ Nhã nói.

Từ ngày 10/2, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu điện đã tiếp đón, khám và tư vấn cho trên 1.000 người bệnh đến từ khắp mọi miền đất nước.

Các cặp vợ chồng đến khám như muộn con nhiều năm, từng đi khám, điều trị ở nhiều nơi nhưng chưa có kết quả, vô sinh thứ phát; sinh con bị bệnh tan máu bẩm sinh hoặc di truyền; phụ nữ còn trẻ kinh nguyệt không đều, thường xuyên rong kinh kéo dài, không có kinh; nam giới khó xuất tinh hoặc không có tinh trùng.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chiếm tỷ lệ khoảng 7,7%. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

Trong đó, thói quen sinh hoạt thay đổi như thức khuya, lười vận động, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, quan hệ tình dục không an toàn và ăn uống nhiều chất béo dẫn tới thừa cân, béo phì là các yếu tố dẫn tới vô sinh.

Bác sĩ Nhã khuyến cáo người trẻ nên đi khám tiền hôn nhân, khám sức khỏe sinh sản trước khi có ý định mang thai hoặc đi khám ngay nếu kết hôn từ 6 tháng đến 1 năm, quan hệ vợ chồng tự nhiên, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai.