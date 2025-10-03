Ngày 3/10, Công an xã Toàn Lưu cho biết, Công ty Đông Quân Land (trụ sở tại Nghệ An) vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt 505 triệu đồng.

Theo Công an xã Toàn Lưu, ngày 20/9, Công ty Đông Quân Land đã triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu với thông tin “Dự án đất nền ven sông”.

Nhận được tin báo, Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các trường hợp liên quan.

Nhân viên Công ty Đông Quân Land tư vấn cho khách hàng tại xã Toàn Lưu.

Quá trình xác minh, công an nhận thấy Công ty Đông Quân có các hành vi vi phạm như: Cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên "Dự án đất nền ven sông" là không đúng thực tế; không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định...

Lực lượng công an đã tham mưu, chuyển hồ sơ lên Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Đến ngày 3/10, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH MTV Đông Quân Land với số tiền 505 triệu đồng.

Dự án mà Công ty Đông Quân "vẽ" ra.

Trước ngày 20/9, nhân viên công ty đã gửi thư mời tới nhiều người dân, thông báo mở bán "Dự án đất nền ven sông" tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu lúc 9h30 sáng 20/9. Công ty còn cam kết đưa đón khách hàng đến xem đất.

Trong bản catalog quảng cáo, Đông Quân Land giới thiệu khu đất với hình ảnh đường nhựa nội khu, ven sông có cây xanh, kèm công viên thu nhỏ, trông rất bắt mắt.

Theo tìm hiểu, khu đất doanh nghiệp này giới thiệu là dự án thực chất chỉ là một khu đất trống nằm ở nơi hẻo lánh. Chủ khu đất sau đó hiến đất rồi làm một số tuyến đường ngắn xung quanh để phân lô, tách thửa.

Khu đất chưa kết nối với hệ thống điện, chủ đất chỉ cho lắp một số bóng điện bằng năng lượng mặt trời, không có hệ thống thoát nước hay các quỹ đất để trồng cây xanh hay công viên như bản quảng cáo.

Đường chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư vẫn rao bán đất.

Tuy nhiên, công ty vẫn rao bán công khai, chia khu đất thành 39 lô, diện tích từ 124-134m2, với giá hơn 300 triệu đồng mỗi lô.

Trước đó, tại các thôn Trung Tâm, Ngọc Hà, Vĩnh Cát... thuộc xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra tình trạng sốt đất.

Sau khi công bố quy hoạch khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê này săn lùng đất. Từng tốp "cò đất" có mặt tại xã Toàn Lưu để thương thảo, mua bán đất. Nhóm môi giới bất động sản còn dựng rạp ở khu đất trống, tấp nập mời chào khách.

Trước tình trạng trên, mới đây, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.