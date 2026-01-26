Xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu vở vũ kịch Khổng tước tại Hà Nội, nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình không giấu được sự xúc động. Bà chia sẻ, việc mang tác phẩm tâm huyết Khổng tước đến với khán giả Việt Nam là một niềm vui lớn lao, bởi đó không chỉ là hành trình nghệ thuật mà còn là sự kết nối văn hóa và cảm xúc giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình tại họp báo.

Sinh ra trong cộng đồng người Bạch - một dân tộc thiểu số ở Vân Nam (Trung Quốc), Dương Lệ Bình chưa từng được đào tạo bài bản trong các trường lớp vũ đạo chính thống. Thế nhưng theo bà, người Bạch đã "học múa từ trong bụng mẹ".

"Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã cảm nhận được văn hóa nhảy múa qua những điệu dân gian, qua lễ hội mùa màng, qua khoảnh khắc chào đón ánh mặt trời. Âm nhạc và vũ đạo đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống của chúng tôi", bà chia sẻ.

Không qua trường lớp, Dương Lệ Bình học múa từ chính thiên nhiên quanh mình. Từ bước chạy của con ngựa, cánh bướm bay lượn cho đến làn gió lay động tán lá, tất cả đều trở thành nhịp phách, chuyển động trong tâm hồn người nghệ sĩ.

"Hình ảnh Khổng tước luôn xuất hiện trong đời sống tinh thần của người dân Vân Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường nấp sau những tán cây để quan sát chim công thật bên bờ suối rồi ghi nhớ từng chuyển động của chúng", bà nhớ lại.

Dương Lệ Bình thể hiện một vài động tác của Khổng tước.

Bà cho biết, năm 1971 đã gia nhập đoàn nghệ thuật tại Tây Song Bản Nạp, bắt đầu những chuyến lưu diễn đến các bản làng. Những năm tháng sống giữa rừng núi, tận mắt nhìn thấy muông thú trong bản làng đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong Dương Lệ Bình.

Trong suốt 10 năm, bà miệt mài học hỏi và tiếp thu tinh hoa của các loại hình múa dân tộc thiểu số và mô phỏng lại những điệu bộ của con vật quanh mình. Với Dương Lệ Bình, những người có thể thể hiện được vũ điệu khổng tước đều sở hữu một đời sống tinh thần rất đẹp.

"Hình tượng Khổng tước với tôi là biểu tượng của sự thần bí, thuần khiết và tươi đẹp của phương Đông", bà nói.

Dương Lệ Bình cho biết, sau hàng chục năm gắn bó, Khổng tước không chỉ là một vở vũ kịch mà còn là hình ảnh xuyên suốt trong hành trình sáng tạo của mình.

Bà khẳng định: "Tôi đã biên đạo nhiều tác phẩm nhưng Khổng tước luôn là linh hồn nghệ thuật của tôi, tái hiện vẻ đẹp tinh khiết từ bên trong con người".

Lần đầu mang Khổng tước đến Hà Nội, nữ nghệ sĩ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Theo Dương Lệ Bình, vũ đạo là ngôn ngữ chung của nhân loại - một loại hình nghệ thuật phi ngôn ngữ nhưng có sức kết nối mạnh mẽ.

Khổng tước sẽ được biểu diễn trong 3 đêm, từ 6,7,8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Trả lời câu hỏi của PV VietNamNet về thông tin tour diễn ở Việt Nam sẽ là lần cuối cùng Dương Lệ Bình tham gia vào Không tước? Bà đáp: "Với tôi, sân khấu chỉ là một không gian biểu diễn nhỏ. Từ khi còn bé, tôi đã biểu diễn giữa thiên nhiên đó là sân khấu suốt đời của tôi. Sau 50 năm theo nghề, tôi tin rằng nghệ thuật không có biên giới và cũng không có tuổi tác".

Vũ kịch Khổng tước ra đời từ năm 2012. Tác phẩm nhanh chóng tạo nên hiện tượng nghệ thuật, chinh phục công chúng bằng ngôn ngữ múa tinh tế, giàu tính biểu cảm và cấu trúc sân khấu giàu chiều sâu. Mỗi chuyển động đều được trau chuốt kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc, mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn.

Đến năm 2025, vũ kịch cán mốc gần 1.000 buổi biểu diễn trên toàn cầu, trở thành biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian. Các diễn viên tham gia có thay đổi đáng kể qua từng năm nhưng riêng Dương Lệ Bình biểu diễn tất cả các buổi ở Khổng tước. Vì thế, đến nay bà đã diễn gần 1.000 lượt.

Ảnh: Hòa Nguyễn