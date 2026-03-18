Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC) hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm quan tâm, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trước mắt là quý 2.

Cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

“Tinh thần chung là nói ít - làm nhiều - làm đến cùng để mỗi việc đều có kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có chuyển biến rõ ràng, thực chất để Nhân dân thấy, Nhân dân tin và Nhân dân ủng hộ, đồng hành”, ông Đặng Văn Dũng dẫn lại lời Tổng Bí thư.

Không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống TNLPTC. Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”; chống TNLPTC, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

“Tổng Bí thư lưu ý là ‘không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng - không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển’”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu thông điệp của Tổng Bí thư.

Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sớm hoàn thành, trình Quốc hội khóa 16 ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm xử lý nghiêm minh nhưng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch.

Hai là, tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở.

Trong đó, chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia, địa phương; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành; phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

“Tổng Bí thư lưu ý vụ án xảy ra tại ACV cho thấy các sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả”, ông Đặng Văn Dũng thông tin.

Các cấp ủy, tổ chức đảng giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương sau vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ; báo cáo kết quả tự giám sát về Ban Chỉ đạo trong quý 3.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra cấp xã.

Tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ

Ba là, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, phấn đấu năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh 11 vụ việc; quý 2 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 4 vụ án, hoàn thành xét xử phúc thẩm 9 vụ án và kết thúc xác minh 3 vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

“Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, liên quan đến dự án sân bay Long Thành, đất đai, tài chính, ngân hàng để tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, không để sai phạm lặp đi, lặp lại”, ông Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư yêu cầu phải triển khai toàn diện công tác phòng, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ các công trình, dự án.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu PCTNLPTC, hạn chế tiếp xúc và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp.

Sáu là, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.