Đó là khu chung cư Nhân Hằng Công Viên Thế Kỷ (Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc).

Nhiều shipper đồ ăn phản ánh, muốn vào khu này phải đi xe trung chuyển, từng người lần lượt xuống xe để giao hàng. Những người còn lại phải chờ trên xe. Việc giao hàng ở đây phải tốn thêm hơn 10 phút so với những khu khác.

Shipper đồ ăn phải lên xe trung chuyển và lần lượt xuống giao hàng. Ảnh: Sohu

Một số shipper đồ ăn tuyên bố sẽ không bao giờ nhận đơn giao ở khu này nữa. Thậm chí, có người chấp nhận trả thêm 5 NDT (khoảng 18 nghìn đồng) để nhờ người khác nhận đơn nhưng vẫn không ai làm.

Điều khiến các shipper bức xúc hơn, là khu này cho phép nhân viên chuyển phát nhanh tự do ra vào nhưng lại hạn chế nghiêm ngặt với shipper đồ ăn, thông tin từ Sohu.

Trả lời truyền thông, ban quản lý khu dân cư cho biết, quy định này đã được áp dụng nhiều năm. Họ giải thích rằng nhân viên giao hàng cố định nên dễ quản lý, trong khi shipper đồ ăn thay đổi liên tục, buộc phải siết chặt hơn.

Hiện tại, ban quản lý chưa nhận được khiếu nại nào từ cư dân và vẫn có một số shipper nhận giao đồ ăn vào khu.

Theo ghi nhận, từ năm 2022 đã có thông tin về việc shipper phải đi xe trung chuyển để giao đồ vào khu dân cư này.

Đại diện địa phương cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ các shipper và đang làm việc với ban quản lý để tìm giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo trải nghiệm của cư dân, vừa bảo vệ quyền lợi của người giao hàng.

Các shipper đồ ăn không dám nhận đơn tại chung cư này. Ảnh: Sohu

Thông tin sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến. Đa số bày tỏ sự bất bình: “Giao đồ ăn mà như đi tour xem nhà vậy”; “Quy định này thật phi lý, chỉ tổ làm mất thời gian của cả đôi bên”;...

Một số người đề xuất đặt điểm nhận đồ ăn ngay ở cổng khu, hoặc giao cho bảo vệ chuyển hàng vào từng căn hộ. Cũng có ý kiến cho rằng nên đầu tư robot giao hàng để tối ưu quy trình trong các khu cao cấp như vậy.