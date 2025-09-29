XEM CLIP:

Ngày 29/9, hàng trăm căn nhà tại phường Phước Tân (tỉnh Đồng Nai) vẫn ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn kéo dài, khiến cuộc sống nơi đây bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến đường trong khu phố Miễu chìm sâu trong nước. Người dân bì bõm lội nước, dắt bộ phương tiện chết máy trong dòng chảy xiết.

Lực lượng dân quân phường Phước Tân tiến hành căng dây dọc theo tuyến đường ngập nặng để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn. Một số người khác hỗ trợ dắt các em học sinh qua vùng nước ngập sâu, chảy siết để về nhà.

Tại các hẻm nhỏ, nước tràn vào nhà khiến đồ đạc ướt sũng. Ông Dũng (tổ 6B, khu phố Miễu) dùng bao cát chặn cửa ngăn nước vào nhà và kê cao giường, tủ, bàn ghế để tránh hư hỏng.

Một số hộ dân ở khu phố Miễu buộc phải đóng cửa, mang theo những vật dụng cần thiết sang nhà người thân để tạm lánh, chờ nước rút.

Chị Lê Hằng (ngụ khu phố Miễu) cho biết, hầu như năm nào khu vực này cũng rơi vào cảnh ngập nặng. Năm nay đã là lần thứ 6 nước tràn vào nhà.

“Mỗi khi mưa xuống chúng tôi lại lo lắng. Đồ đạc bị hỏng, con cái đi học vất vả, buôn bán thì ế ẩm. Nhiều gia đình phải đi ở nhờ nhà người thân vì không biết nước ngập cao đến đâu”, chị Hằng nói.

Ông Nguyễn Văn Niêm (75 tuổi, ngụ tổ 9A, khu phố Miễu, phường Phước Tân) lội bì bõm giữa dòng nước ngập, cõng cháu đang học lớp 2 đến trường.

Anh Hải (người dân địa phương) cho biết, sáng nay một phụ nữ ở tổ 9B1 trong lúc kê đồ đạc và xe máy không may bị chảy máu ở tay. Rất may lực lượng dân quân kịp thời có mặt, hỗ trợ đưa chị qua dòng nước chảy siết như thác và sơ tán đến khu vực an toàn.

“Cứ mưa lớn là cảnh tượng này lại tái diễn, riêng tháng này đã 3 lần nước tràn vào nhà. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm có biện pháp giải quyết”, anh Hải chia sẻ.

Không chỉ khu dân cư, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng ghi nhận tình trạng nước dâng cao gây khó khăn cho quá trình thi công, nhiều hạng mục phải tạm dừng ảnh hưởng tiến độ công trình.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo nguy cơ mưa lớn trên địa bàn, có thể gây ngập lụt xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số địa phương.