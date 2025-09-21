XEM CLIP:

Tối 21/9, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến nhiều tuyến đường tại các phường trung tâm tỉnh Đồng Nai biến thành “sông”, xe chết máy la liệt, giao thông ùn tắc kéo dài, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đường ngập như sông, nhiều xe chết máy, ngã đổ. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 20h, mưa xối xả kèm gió mạnh ập xuống các phường Trảng Dài, Hố Nai, Trấn Biên, Tân Triều, Tam Hiệp, Long Hưng… Chỉ sau 30 phút, nhiều tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Phúc Chu… ngập sâu khoảng nửa mét. Một số tuyến đường biến thành “sông” khiến xe cộ chết máy, nhiều người không vững tay lái bị té ngã giữa dòng nước.

Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 1 trước Bệnh viện Thống Nhất (phường Hố Nai) cũng bị biến thành “sông”. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác và bùn đất, khiến hàng loạt xe buộc phải dừng lại chờ nước rút, gây ùn tắc cục bộ kéo dài.

Người dân liều mình cứu các phương tiện chết máy giữa dòng nước ngập. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Lê Văn Duy (ngụ phường Trảng Dài) kể, cơn mưa đổ xuống quá bất ngờ, nước dâng nhanh nên anh vội vàng chạy ra hỗ trợ các phương tiện chết máy giữa dòng nước.

“Chỉ một lát, nước đã ngập gần hết bánh xe, chảy xiết cuốn theo rác và bùn đất. Nhiều người loạng choạng trượt ngã, ướt sũng giữa đêm. Đường phố chẳng khác nào biển nước, nhìn đâu cũng mênh mông, ai cũng thấp thỏm lo sợ”, anh Duy chia sẻ.

Nước tràn qua dải phân cách trên đường Đồng Khởi đổ như thác. Ảnh: Hoàng Anh

Xe ô tô buộc phải chạy ngược chiều để thoát điểm ngập. Ảnh: Hoàng Anh

Trên đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài), nước dâng cao tràn qua dải phân cách, đổ ào ạt như thác lũ giữa phố, có đoạn nước ngập sâu gần 1m. Một số chủ phương tiện phải liều mình chạy ngược chiều tìm lối thoát.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, hiện nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đang có mưa to và vẫn tiếp tục. Các tuyến đường và khu vực trũng thấp và khu vực lân cận có nguy cơ ngập lụt khoảng 30-60 phút, độ sâu ngập có thể hơn 0,5m.

Ngập sâu khiến người dân phải vác cả xe đạp để di chuyển. Ảnh: Hoàng Anh

Trong vài giờ tới, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra ở một số khu vực. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu, đồng thời chủ động bảo vệ tài sản và phương tiện.