Thái Nguyên:

Hàng chục hộ dân tại tổ 3, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, liên tục phản ánh về tình trạng hễ mưa to là ngập úng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, song đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của ông Dương Quốc Vinh (tổ 3, phường Gia Sàng), nguyên nhân ngập úng xuất phát từ hệ thống thoát nước xuống cấp và bị xâm lấn trong quá trình đô thị hóa.

Ông Vinh cho biết, hệ thống thoát nước ban đầu được thi công đúng theo thiết kế. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cùng với sự thay đổi của khu đô thị, nhiều đoạn cống đã bị hư hỏng, bùn đất bồi lấp, thậm chí có nơi bùn đầy lên tới mặt mương.

Bên cạnh đó, một số hộ dân trong quá trình san lấp, xây dựng nhà cửa đã làm sập cống, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Đặc biệt, người dân phản ánh có 2 hộ dân xây dựng công trình lấn chiếm mương thoát nước, khiến dòng chảy bị thu hẹp, làm trầm trọng thêm tình trạng ngập úng.

Khu vực tổ 3, phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) bị ngập úng sau trận mưa hồi giữa năm 2025.

“Suốt 4 năm nay, chúng tôi thường xuyên sống chung với ngập lụt. Nước thoát rất chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người già, trẻ nhỏ và gây thiệt hại lớn về tài sản của 40 hộ dân trong khu vực”, ông Vinh nói.

Ông Vinh kể lại, sau cơn bão Yagi, ngày 1/10/2024, tập thể 40 hộ dân thuộc cụm 6, tổ 3, phường Gia Sàng, đã làm đơn kiến nghị gửi Tổ trưởng Tổ dân phố và UBND phường. Sau đó, tháng 6/2025 người dân tiếp tục phản ánh. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa thấy bất kỳ phương án hay biện pháp cụ thể nào để giải quyết tình trạng trên.

Tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm tại tổ 3, phường Gia Sàng khiến hàng chục hộ dân phải sống chung với lụt lội mỗi khi mưa lớn.

Người dân tổ 3, phường Gia Sàng lo lắng trước tình trạng ngập úng tái diễn sau mưa.

Theo chia sẻ của ông Vinh, có thời điểm chỉ sau chưa đầy 15 phút mưa lớn, khu vực này đã ngập lụt, nhiều xe máy, ô tô lưu thông qua đây bị chết máy.

Ông Bùi Tiến Sơn (ở tổ 3, phường Gia Sàng) khẳng định, tình trạng mưa ngập diễn ra thường xuyên từ năm 2023 đến nay.

“Thông thường chỉ cần mưa to khoảng 30 phút là nước tràn vào nhà và thoát rất chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tài sản của gia đình”, ông Sơn chia sẻ.

Người dân chỉ vị trí cống thoát nước bị xâm lấn.

Bà Dương Thị Oanh (ở tổ 3, phường Gia Sàng) cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết triệt để vấn đề thoát nước cho người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng (tổ 3, phường Gia Sàng), qua quá trình tìm hiểu, người dân phát hiện một trong những nguyên nhân chính của tình trạng ngập úng là do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phước xây dựng công trình phụ xâm lấn mương thoát nước.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Phước thừa nhận đã xây dựng bể cá trên mương thoát nước của tổ dân phố.

Ông Phước nói: “Nếu chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ, gia đình tôi sẵn sàng chấp hành. Tuy nhiên, đến nay chính quyền chưa có yêu cầu chính thức nên chúng tôi chưa tháo dỡ”.

Một công trình được người dân phản ánh là xây dựng xâm lấn mương thoát nước.

Ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng cho biết: "Liên quan đến các phản ánh của người dân về tình trạng ngập úng sau mưa bão, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và tiến hành rà soát, kiểm tra theo thẩm quyền".

Theo ông Thủy, sau các đợt mưa lũ, địa phương đã triển khai một số biện pháp như khơi thông cống rãnh, tu bổ và sửa chữa một số hạng mục hạ tầng thoát nước nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng.

"Hiện nay, chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại một số khu dân cư thường xuyên xảy ra ngập úng, trong đó có các khu vực liên quan đến hệ thống thoát nước và một số dự án hạ tầng. Tình trạng ngập xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không chỉ riêng một yếu tố, do đó chúng tôi cần có thời gian để rà soát tổng thể và đề xuất phương án xử lý phù hợp", ông Thủy cho hay.