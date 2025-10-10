Sáng 10/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua Hà Nội) vẫn ngập úng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cụ thể, điểm ngập úng từ Km29 đến Km29+40 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua xã Trung Giã, Hà Nội). Đến 6h30 cùng ngày, nước ngập tại đây dâng lên khoảng nửa mét, cao hơn thời điểm tối qua (9/10) từ 20-30cm.

CSGT phân luồng giao thông qua đoạn ngập lụt. Ảnh: CACC

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết thêm, Đội CSGT đường bộ số 15 đã cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực để điều tiết, phân luồng giao thông đi qua điểm ngập lụt an toàn.

"Ngoài tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 3 đoạn qua Km28+100; KM29+500 và Km31 cũng có điểm ngập lụt. Lực lượng CSGT Hà Nội bố trí 100% quân số để ứng trực, phân luồng và sẵn sàng giúp người dân", đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết.