Dự án khu đô thị mới Hạ Đình có quy mô khoảng 7,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng tại phường Hạ Đình và xã Tân Triều (cũ) nay là phường Thanh Liệt. Dự án được UBND TP Hà Nội cấp phép đầu tư từ tháng 5/2007.

Dự án phát triển các loại hình nhà ở gồm biệt thự, nhà phố liền kề và chung cư. Ngoài ra, còn có hệ thống tiện ích như trường mầm non, khu thương mại và dịch vụ, phòng khám đa khoa cùng không gian cảnh quan cây xanh.

Theo tiến độ được phê duyệt, giai đoạn 1 tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn 2 (2007-2008), xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội; giai đoạn 3 (2008-2010), xây dựng các công trình kiến trúc, kinh doanh khai thác theo quy định. Khu đô thị mới Hạ Đình dự kiến đưa vào kinh doanh và khai thác năm 2010.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành đồng bộ theo tiến độ được phê duyệt. Một số hạng mục đã hoàn thành, trong khi các phần còn lại vẫn đang triển khai.

Theo đó, phân khu biệt thự gồm 72 căn đã được bàn giao. Phân khu nhà phố Rue de Charme gồm 118 căn, được mở bán từ năm 2022 và bàn giao trong giai đoạn 2023-2024.

Nhà ở xã hội thuộc dự án. Ảnh: D.Anh

Theo thông tin Haweicco công bố, đến cuối năm 2025, dự án thành phần NO1 (nhà ở xã hội), liên danh nhà đầu tư đã triển khai thi công đến tầng 23/25. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2027.

Đối với dự án thành phần NO2, công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Công ty đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng.

Các dự án thành phần CC1, CC2 và NT đã được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2026 của thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chủ yếu liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, quỹ nhà tái định cư, đồng thời chịu ảnh hưởng từ việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Haweicco cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong liên danh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội NO1, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại.

Mục tiêu là sớm triển khai đầu tư, hoàn thiện và khai thác đồng bộ toàn bộ các hạng mục của dự án khu đô thị mới Hạ Đình, bảo đảm tiến độ theo quy hoạch và quyết định phê duyệt của UBND thành phố.

Khu nhà mẫu nhà ở thương mại. Ảnh: Duy Anh

Nhà ở thương mại đã bàn giao và đi vào hoạt động. Ảnh: Duy Anh

Các lô biệt thự thuộc dự án. Ảnh: Duy Anh

Nhà xã hội chậm tiến độ

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, có tên thương mại là UDIC EcoTower, do liên danh UDIC - Haweicco - CTCP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư. Riêng hạng mục này, tháng 6/2020, UBND TP mới chính thức có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 3/2022, UBND TP có quyết định số 905 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hạ Đình, tỷ lệ 1/500. Trong đó, tại ô đất NO1 giữ nguyên chức năng là đất xây dựng, nhà ở cao tầng, điều chỉnh từ 12 tầng tăng lên thành 25 tầng. Diện tích sau điều chỉnh là hơn 3.700m2, mật độ xây dựng điều chỉnh từ 28% lên thành 40%.

Theo tiến độ yêu cầu của UBND TP, chủ đầu tư phải khởi công xây dựng nhà ở xã hội này từ quý IV/2022 để đưa vào khai thác, sử dụng từ quý IV/2024.

Ngày 5/4/2024, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên (UDIC), số tiền 140 triệu đồng. Lý do, UDIC đã có hành vi vi phạm hành chính khi chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Dự án khu đô thị mới Hạ Đình.

Dự án nhà ở xã hội NO1. Ảnh: D.Anh

Khu nhà ở xã hội đang thi công. Ảnh: Duy Anh

Dự án này gồm 440 căn hộ, trong đó có 365 căn nhà ở xã hội, diện tích khoảng 70m2-76,24m2. Giá bán căn hộ được Sở Xây dựng Hà Nội công bố hồi tháng 1/2025 là 25 triệu đồng/m2, giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 150.000 đồng/m2/tháng, giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng (giá tạm tính).

Thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án là vào quý IV/2025.

Tuy nhiên, liên danh chủ đầu tư sau đó đã có văn bản gửi Sở Xây dựng điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ sang quý I/2026. Đến tháng 4/2026, liên danh tiếp tục thông báo lùi thời hạn nhận hồ sơ sang quý II/2026. Tuy nhiên, dù đã bước sang quý III/2026, vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm tiếp nhận hồ sơ mới.