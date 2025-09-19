Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản trả lời về tình hình của Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Sở Tài chính xác nhận, ngày 20/8 đã chính thức nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (công ty con của Tập đoàn Lotte) về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Lý do chấm dứt dự án không được Sở Tài chính cho biết.

Hiện trạng khu đất Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, thời điểm giữa tháng 8/2025. Ảnh: Anh Phương

Sở chức năng cho biết, theo Luật Đầu tư 2020 (điểm a, khoản 1, Điều 48), nếu nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án thì phải thực hiện thủ tục theo Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ, thủ tục về việc chấm dứt dự án của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định.

“Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", nội dung văn bản nêu.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với quy mô 7,4ha. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2022-2027 với tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng.

Đây là một trong 9 dự án đã được phê duyệt giá đất cụ thể. Tiền sử dụng đất của dự án là 16.190 tỷ đồng.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong 7,4ha có 1,4ha đất ở; 2,6ha đất thương mại, dịch vụ cho thuê; và 2,45ha đất giao thông không thu tiền sử dụng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 11 tòa tháp cao 5-50 tầng, bố trí thành khu thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp. Dự án nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất Thủ Thiêm.

Sau khi được UBND TPHCM ra quyết định giao đất, cho thuê đất, đầu tháng 9/2022, Lotte Properties HCMC đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, dự án chưa thể khởi công.

Tới đầu tháng 1/2025, chủ đầu tư bất ngờ thông báo khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028. Sau lễ khởi công, công tác thi công mới dừng ở khâu lắp dựng hàng rào và san lấp mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, Lotte Properties HCMC đã kiến nghị UBND TPHCM nhiều vấn đề như: điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 57.000 tỷ đồng; thay đổi thành phần và tỷ lệ góp vốn giữa các công ty con của Tập đoàn Lotte trong liên danh; gia hạn tiến độ và tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Cuối tháng 6/2025, Lotte Properties HCMC đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM về các kiến nghị trên. Tuy nhiên, kết quả buổi làm việc không được công bố.

Về Lotte Properties HCMC, công ty này được thành lập ngày 25/10/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Jun Sung Ho.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 4.020 tỷ đồng, với 4 cổ đông góp vốn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) gồm: Lotte Asset Development (15%), Lotte Shopping (40%), Lotte Hotel (30%) và Lotte Engineering & Construction (15%).