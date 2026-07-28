UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các chủ đầu tư phải chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với những dự án đã hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để khởi công ngay trong tháng 8.

Trong khi đó, các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để hoàn thành công tác này trong thời hạn không quá 3 tháng đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Đáng chú ý, thành phố nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp không hợp tác hoặc tiếp tục để dự án chậm tiến độ.

Những khối bê tông, cốt thép hoen rỉ tại dự án Usilk City. Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, những nhà đầu tư không liên hệ thực hiện các thủ tục, không phối hợp giải quyết hồ sơ, không triển khai đúng tiến độ đã cam kết, không chứng minh được năng lực thực hiện hoặc tiếp tục chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan sẽ bị rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các dự án đã nhiều lần được gia hạn hoặc điều chỉnh tiến độ nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng chậm triển khai.

Để đẩy nhanh quá trình xử lý, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát từng dự án. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các thủ tục hành chính mà nhà đầu tư còn phải thực hiện theo từng lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, đôn đốc các dự án đã đủ điều kiện pháp lý tập trung khởi công trong tháng 8, đồng thời giám sát tiến độ thi công đối với các dự án đang triển khai nhằm sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Theo danh sách được công bố, khu vực huyện Mê Linh (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) là địa bàn có nhiều dự án chậm triển khai nhất với 38 dự án. Phần lớn là các khu đô thị và dự án nhà ở để bán tại các xã Mê Linh, Quang Minh và Tiến Thắng.

Tiếp theo là khu vực quận Nam Từ Liêm (cũ) với 36 dự án, quận Cầu Giấy (cũ) có 27 dự án.

Trong danh sách các dự án chậm triển khai có nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như như CEO, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco), Công ty TNHH Phát triển T.H.T, Khai Sơn, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), CTCP Phát triển địa ốc Cienco5, Long Giang, Licogi, Hà Đô…

Danh sách 300 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội: