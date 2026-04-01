Bất động sản Nghệ An tăng tốc khi cầu thị trường tăng cao

Khác với nhiều thị trường địa ốc tăng trưởng nóng nhờ dòng tiền đầu cơ, bất động sản TP. Vinh (cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An phát triển dựa trên nhu cầu ở thực và xu hướng tích lũy tài sản dài hạn của người dân địa phương. Đây được xem là yếu tố quan trọng trợ lực cho đà tăng trưởng của thị trường, hạn chế các biến động mạnh theo chu kỳ.

Những năm gần đây, kinh tế địa phương tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho sức mua bất động sản gia tăng. Giai đoạn 2020 - 2025, GRDP của TP. Vinh (cũ) tăng trưởng bình quân khoảng 8,9%/năm; đến năm 2025 đạt hơn 48.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 124,4 triệu đồng/năm, mức thu nhập cao nhất tỉnh, thuộc nhóm đô thị phát triển năng động nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Thu nhập cải thiện kéo theo nhu cầu sở hữu nhà ở và tích lũy tài sản của người dân ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, mật độ dân số bình quân của khu vực trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An ở ngưỡng khoảng 3.500 người/km² - thuộc nhóm cao trong các đô thị miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Mật độ cư dân lớn cùng với sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Nghệ An đang thu hút đông đảo lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao, qua đó tạo lực cầu bền vững cho thị trường bất động sản.

Đáp ứng “khẩu vị” an cư chất lượng cao và có tiềm năng tăng giá tốt

Theo như báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills hay JLL Global Real Estate Outlook 2026, trải nghiệm sống đang dần trở thành yếu tố quan trọng đối với nhiều gia đình khi chọn chốn an cư. Đặc biệt, nhóm dân số 30-45 tuổi, với mức thu nhập tốt, có gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn sống đề cao cảm xúc, đang trở thành lực lượng tiêu dùng chính quan tâm đến các sản phẩm bất động sản cao cấp.

Xuất hiện trong bối cảnh đó, Eurowindow Sport Garden được xem là một trong những dự án nổi bật của thị trường. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, siêu cao cấp với không gian sống hiện đại hệ thống tiện ích thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Anh N.T.H - một kỹ sư đang làm việc tại phường Thành Vinh vừa quyết định mua nhà tại dự án này để chuẩn bị đón bố mẹ và vợ con từ quê ra sinh sống. Theo anh, việc sở hữu một căn nhà trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ, nhiều không gian xanh và tiện ích giúp gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, thuận tiện chăm sóc người thân, đồng thời bản thân cũng tập trung tốt hơn cho phát triển sự nghiệp.

Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại trung tâm TP. Vinh (cũ) - thủ phủ tỉnh Nghệ An, nằm tại giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến chợ Vinh, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính tỉnh chỉ trong bán kính hơn 1 km.

Dự án sở hữu công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm TP. Vinh (cũ) với hàng chục bộ môn thể thao thời thượng như sân pickleball, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân bóng rổ, cầu lông, gym, yoga... cùng gần 100 tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm nhà phố Golden Townhouse được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa ở và kinh doanh.

Golden Townhouse được quy hoạch cao 4 tầng, diện tích từ 120 đến 228,5 m², mặt tiền rộng từ 6m, công năng linh hoạt. Tầng 1 có thể khai thác kinh doanh hoặc cho thuê, các tầng trên phục vụ nhu cầu ở hoặc khai thác lưu trú. Sản phẩm được bố trí nằm tại tuyến đường rộng tới 24m, nằm ngay cạnh vườn hoa Minh Châu giúp gia tăng sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng, xu hướng bán lẻ hiện đại và trải nghiệm mua sắm đa kênh cũng mở ra nhiều cơ hội cho các mô hình kinh doanh tại những khu đô thị quy hoạch đồng bộ.

Tại Eurowindow Sport Garden, dòng nhà phố liền kề Golden Townhouse được định hướng hình thành các tuyến phố vừa an cư vừa kinh doanh phục vụ cộng đồng cư dân tương lai dự kiến đạt 5.000 người. Chỉ cần một phần nhu cầu chi tiêu hằng ngày cho ẩm thực, mua sắm hay dịch vụ thiết yếu, các căn nhà phố này đã có thể khai thác lượng khách ổn định, tạo nền tảng cho dòng tiền kinh doanh bền vững.

Theo đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại Nghệ An, sản phẩm Golden Townhouse tại Eurowindow Sport Garden nhận được nhiều quan tâm từ các nhà đầu tư và những gia đình muốn kết hợp vừa ở vừa kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản xứ Nghệ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, những dự án được quy hoạch đồng bộ và phát triển theo hướng bền vững được dự báo sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng. Eurowindow Sport Garden, với định hướng khu đô thị xanh, siêu cao cấp, dự án đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đáng chú ý của thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn tới.

(Nguồn: Eurowindow Holding)