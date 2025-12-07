Khu rừng phong hương đang thu hút rất nhiều du khách, nhiếp ảnh gia từ khắp nơi tìm tới ngắm cảnh, chụp ảnh.

Theo anh Huy Võ (25 tuổi), một nhiếp ảnh gia tự do và là thành viên Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam - Khe Sanh, thời điểm này, rừng phong hương đang vào độ đẹp nhất, thời tiết cũng thuận lợi cho hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn gần đây, nước ở hồ thủy điện vẫn đang bị đục, chưa được trong xanh.

Rừng phong hương rộng lớn. Ảnh: Huy Võ

Từ cuối tháng 11, rất nhiều du khách đã liên hệ Huy để tìm hiểu thông tin thời tiết, tình trạng lá phong hương đổi màu và các dịch vụ trải nghiệm nơi đây.

Khung cảnh rừng cây đầy màu sắc, soi bóng dưới nước hồ thủy điện khiến nhiều du khách ví von đẹp như trời Âu.

Cảnh sắc khu rừng được ví von đẹp như mùa thay lá ở châu Âu. Ảnh: Huy Võ

Lành Lành (quê Quảng Trị) đã có 3 lần tới rừng phong hương Hướng Phùng nhưng nữ du khách vẫn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp độc đáo, bình yên ở nơi đây.

Hình ảnh chị Lành chụp vào ngày 30/11. Ảnh: Lành Lành

Hình ảnh chị Lành chia sẻ nhận được rất nhiều tương tác trên mạng xã hội. Chị Lành gợi ý, du khách có thể ngồi thuyền, chèo SUP lênh đênh trên hồ thủy điện để ngắm rừng phong hương hoặc đi bộ xuyên rừng, cắm trại qua đêm.

Khu rừng mang vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi các dịch vụ du lịch, thích hợp với những ai tìm kiếm sự yên tĩnh và muốn hòa mình với thiên nhiên.

Cảnh sắc này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, từ tháng 12 tới cuối tháng 1. Thời điểm đẹp nhất trong ngày để ngắm khu rừng là lúc bình minh hoặc độ hoàng hôn.

Đi sâu vào rừng, du khách có thể bắt gặp những bãi cỏ xanh, xen kẽ là khe suối đổ về hồ..., là nơi lý tưởng để các nhóm hội có thể cắm trại.

Du khách tới đi bộ xuyên rừng, cắm trại. Ảnh: Lành Lành

Theo khoa học, cây phong hương còn có tên là sau sau hay bạch giao hương. Thân sau sau cao, to, thẳng, vỏ cây màu trắng đục, có những đốm loang màu ghi. Nên vào mùa đông, khung cảnh nơi đây trông hao hao như những cánh rừng bạch dương ở một số nước phương tây.

Lá cây sau sau thay đổi theo mùa. Ảnh: Lành Lành

Theo kinh nghiệm của anh Huy, cuối năm là thời điểm Quảng Trị thường có mưa và thời tiết lạnh. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết và chọn những ngày khô ráo, có nắng nhẹ để chuyến đi thuận lợi, an toàn.

Khu vực này vẫn còn rất hoang sơ và chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch. Do đó du khách từ xa tới nên tìm các hướng dẫn viên hoặc người dân địa phương để nhờ chỉ đường, đặt tour...

Du khách nên mặc trang phục đủ ấm và thoải mái, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời và chèo thuyền. Ảnh: Lành Lành

Du khách có thể kết hợp lịch trình khám phá Hướng Phùng và Khe Sanh, trải nghiệm con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, thưởng thức ẩm thực bà con Vân Kiều.

Với hành trình 2 ngày, du khách sẽ trải nghiệm du lịch nông nghiệp ở Khe Sanh, tới rừng phong hương, cắm trại, săn mây ở cánh đồng điện gió… Chi phí tour trong ngày từ 650.000 đồng, còn 2 ngày 1 đêm từ 1.350.000 đồng.

Du khách có thể kết hợp lịch trình khám phá Hướng Phùng và Khe Sanh. Ảnh: Huy Võ