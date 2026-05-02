Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Nằm trong chuỗi sự kiện là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm...

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân theo dòng chảy lịch sử, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Triển lãm được chia thành nhiều phân khu với các chủ đề như: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng An ninh nhân dân; Những chiến công lịch sử; Vững vàng thế trận lòng dân; Đổi mới và hội nhập; Tự hào truyền thống vẻ vang; Trải nghiệm trò chơi tương tác; Thực tế ảo, tra cứu thông tin, hình ảnh...

Triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” tại Công viên APEC với nhiều hiện vật và không gian trưng bày phong phú.

Khu vực cổng vào, chiến sĩ công an AI đứng đón người dân và du khách, đồng thời, cất lời chào, vẫy tay để tương tác với bất kỳ ai đứng trước mặt.

Không gian trưng bày trong nhà được bố trí với 8 phân khu cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình vẻ vang theo dòng chảy lịch sử, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai của lực lượng An ninh nhân dân.

Triển lãm như một điểm nhấn đặc biệt, đưa người xem ngược dòng thời gian để khám phá chặng đường 80 năm hình thành và lớn mạnh của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Đáng chú ý tại triển lãm là không gian tái hiện vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu (Hà Nội, năm 1946) - mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân và dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Khu trưng bày tái hiện hành trình đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ lực lượng kháng chiến, góp phần đánh bại thực dân Pháp xâm lược và đưa cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới.

Không gian tái hiện vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Nhiều tư liệu, giấy tờ, hiện vật được phục dựng theo bối cảnh lịch sử giúp người xem hình dung quá trình đấu tranh, phá vụ án.

Khách tham quan có thể tìm hiểu thông tin về vụ án qua trò chơi phá án.

Tại triển lãm còn có các không gian trải nghiệm như mô phỏng phá án, cảnh báo lừa đảo công nghệ cao, thực tế ảo, trưng bày thiết bị hiện đại… giúp người dân tiếp cận trực quan

Sản phẩm công nghệ UAV, camera AI thông minh kiểm soát an ninh tại triển lãm cũng thu hút người xem.

Diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” góp phần lan tỏa tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.