Không gian tái hiện vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu tại triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” (Đà Nẵng) thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).
Nằm trong chuỗi sự kiện là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm...
Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân theo dòng chảy lịch sử, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
Triển lãm được chia thành nhiều phân khu với các chủ đề như: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng An ninh nhân dân; Những chiến công lịch sử; Vững vàng thế trận lòng dân; Đổi mới và hội nhập; Tự hào truyền thống vẻ vang; Trải nghiệm trò chơi tương tác; Thực tế ảo, tra cứu thông tin, hình ảnh...