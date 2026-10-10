MỸ - Mẫu SUV điện Kia EV3 được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận tại Mỹ, nhưng một số đại lý đang cộng thêm hàng nghìn USD vào giá bán, khiến lợi thế về giá của mẫu xe này giảm đáng kể.

Theo Carscoops ngày 5/10, khi Kia EV3 bắt đầu xuất hiện tại các đại lý ở Mỹ, một số cơ sở đã áp dụng khoản phụ phí riêng và bán kèm các gói phụ kiện có giá trị cao, đẩy giá xe lên đáng kể so với mức niêm yết.

Kia EV3 là mẫu xe điện có giá khởi điểm từ 29.890 USD (khoảng 786 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, tại đại lý Car Pros Kia Glendale ở bang California, một chiếc EV3 GT có giá niêm yết 47.385 USD (khoảng 1,246 tỷ đồng) bị cộng thêm 4.995 USD (khoảng 131 triệu đồng) với lý do điều chỉnh theo giá thị trường.

Ngoài việc đội giá, đại lý còn đưa vào bảng giá một số hạng mục khác, gồm thiết bị định vị và chống trộm LoJack giá 1.995 USD (khoảng 52,5 triệu đồng), khóa bánh xe 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng) và bộ dụng cụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng).

Sau khi cộng các khoản trên cùng phí giấy tờ 85 USD (khoảng 2,2 triệu đồng) và phí nộp hồ sơ 37 USD (khoảng 970.000 đồng), giá bán chiếc EV3 GT lên tới 55.145 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng), cao hơn 7.760 USD (khoảng 204 triệu đồng) so với giá bán lẻ đề xuất của hãng.

Mức giá này thậm chí vượt giá khởi điểm 48.700 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng) của Kia EV6 GT-Line đời 2026, một mẫu xe điện lớn hơn trong danh mục sản phẩm của hãng.

Không chỉ tại California, tình trạng cộng thêm phụ kiện vào giá xe cũng xuất hiện ở một số đại lý khác.

Tại Hendrick Kia ở thành phố Concord, bang Bắc Carolina, một chiếc EV3 GT-Line được bổ sung các hạng mục phụ kiện trị giá 997 USD (khoảng 26,2 triệu đồng). Trong đó, phim cách nhiệt cửa kính có giá 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng), tấm bảo vệ màn hình hệ thống thông tin giải trí giá 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) và miếng bảo vệ mép cửa giá 299 USD (khoảng 7,9 triệu đồng).

Trong khi đó, đại lý Sunset Kia of Sarasota tại bang Florida đưa gói phụ kiện có tên “gói giá trị” trị giá 995 USD (khoảng 26,2 triệu đồng) vào giá bán chiếc EV3 GT-Line niêm yết 45.575 USD (khoảng 1,198 tỷ đồng). Gói này gồm hai lần thay dầu, bơm lốp bằng khí nitơ, các chi tiết bảo vệ mép cửa và tay nắm cửa cùng lớp phủ DuPont.

Những khoản cộng thêm như trên có thể khiến người mua phải trả nhiều tiền hơn đáng kể so với mức giá ban đầu, đặc biệt khi các phụ kiện không phải yếu tố quyết định đối với nhu cầu sử dụng xe của khách hàng.

Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng áp dụng cách bán hàng này. Theo Carscoops, một số cơ sở đang giảm giá trực tiếp để thu hút khách mua xe.

Cụ thể, đại lý Ourisman Kia tại Bethesda, bang Maryland, giảm 1.834 USD (khoảng 48,2 triệu đồng) cho mẫu EV3 Wind có giá niêm yết 36.685 USD (khoảng 964 triệu đồng). Khi kết hợp với ưu đãi tiền mặt 1.500 USD (khoảng 39,5 triệu đồng) từ Kia, giá xe còn 33.351 USD (khoảng 877 triệu đồng), chưa bao gồm phí xử lý 800 USD (khoảng 21 triệu đồng).

Tại Brandon, bang Florida, đại lý Courtesy Kia cũng giảm 2.098 USD (khoảng 55,2 triệu đồng) cho mẫu EV3 Wind giá 36.685 USD (khoảng 964 triệu đồng). Khoản giảm giá này đủ bù chi phí đăng ký và chuẩn bị xe trước khi bàn giao, được đại lý tính ở mức 998 USD (khoảng 26,2 triệu đồng).

Sự khác biệt về giá giữa các đại lý cho thấy người mua Kia EV3 tại Mỹ có thể phải trả những khoản tiền chênh lệch đáng kể tùy nơi giao dịch. Việc so sánh báo giá cuối cùng, bao gồm phụ phí, phụ kiện và các ưu đãi áp dụng, là yếu tố quan trọng để xác định số tiền thực tế cần chi trả khi mua xe.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn thế nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!