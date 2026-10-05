Những chiếc Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado đời sâu được một số cơ quan nhà nước thanh lý với giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời.

Toyota Land Cruiser là dòng SUV địa hình nổi tiếng của Toyota, có mặt tại Việt Nam từ nhiều thập kỷ và được biết đến nhờ độ bền, khả năng vận hành đa địa hình. Trên thị trường xe cũ, các mẫu Land Cruiser đời sâu hiện có giá từ vài trăm triệu đồng, trong khi những đời cao hơn vẫn có thể được giao dịch trên 1 tỷ đồng.

Khảo sát trên các chợ xe điện tử cho thấy Land Cruiser đời 2000 hiện được rao bán phổ biến khoảng 215-350 triệu đồng, tùy tình trạng, nguồn gốc và phiên bản. Trong khi đó, Land Cruiser đời 2010 có giá cao hơn đáng kể, một số xe được chào bán quanh 1,5-1,7 tỷ đồng.

Với Land Cruiser Prado, dòng xe có kích thước nhỏ hơn Land Cruiser nhưng cùng gia đình Land Cruiser, giá bán cũng dễ tiếp cận hơn. Prado đời 2003-2013 hiện được rao từ khoảng 375 triệu đồng; riêng xe đời 2010 phổ biến ở mức khoảng 600-700 triệu đồng trên các chợ xe cũ trực tuyến.

Như vậy, tùy đời xe và phiên bản, giá Land Cruiser cũ tại Việt Nam có khoảng chênh lệch rất lớn. Đây cũng là lý do những chiếc xe cùng dòng được cơ quan, doanh nghiệp thanh lý với giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng thu hút sự chú ý.

Một chiếc đáng chú ý là Toyota Land Cruiser đời 2000 do Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh đưa ra đấu giá. Xe có biển số 70A-001.72, màu xanh đen, sản xuất năm 2000 tại Việt Nam, 8 chỗ, sử dụng động cơ mang số 1FZ-0455260 và số khung JTEHJ09J-915005368. Giá khởi điểm được đưa ra là 211 triệu đồng.

Thiết kế Toyota Land Cruiser đời 2000.

Đây là cấu hình phù hợp với phiên bản Land Cruiser LC100 được Toyota Việt Nam lắp ráp trong giai đoạn đầu những năm 2000, sử dụng động cơ xăng 4.5L 1FZ-FE. Điểm đáng lưu ý là chiếc xe đã qua sử dụng, được bán theo đăng ký và hiện đã hết hạn kiểm định. Người trúng đấu giá phải tự chịu các loại thuế, phí sang tên cũng như chi phí để đưa xe trở lại lưu hành.

Một chiếc Land Cruiser 8 chỗ khác cũng đang được Văn phòng Đảng ủy phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 220 triệu đồng. Xe mang biển số 92M-000.76. Với mức giá này, chiếc xe nằm trong nhóm những Land Cruiser đời sâu có giá khởi điểm thấp trên thị trường thanh lý.

Tuy nhiên, giá khởi điểm của một cuộc đấu giá không đồng nghĩa với giá cuối cùng mà người mua phải trả, bởi còn phụ thuộc số người tham gia và mức trả giá thực tế.

Đáng chú ý hơn là một chiếc Toyota Land Cruiser Prado TX-L sản xuất năm 2010 được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin đưa ra thanh lý với giá khởi điểm 449 triệu đồng. Xe mang biển số 29A-204.69, số động cơ 2TR0937348, số khung JTEBX9FJ3BK028502, màu vàng, sản xuất tại Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 3/12/2010. Xe có 7 chỗ, sử dụng nhiên liệu xăng.

Với động cơ 2TR-FE 2.7L, chiếc Prado này thuộc cấu hình khá phổ biến của Prado 2010 tại Việt Nam. Mức khởi điểm 449 triệu đồng thấp hơn khoảng 160-250 triệu đồng so với một số xe Prado 2010 đang được rao bán trên các sàn xe cũ hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng là xe thanh lý nên người mua cần kiểm tra thực tế kỹ hơn về tình trạng máy, hộp số, hệ thống 4 bánh, khung gầm, nội thất và lịch sử sử dụng trước khi quyết định tham gia đấu giá.

Thiết kế Toyota Land Cruiser Prado TX-L sản xuất năm 2010.

Điểm chung của các xe Land Cruiser đời sâu là khả năng giữ giá tương đối tốt so với nhiều mẫu SUV cùng tuổi. Một chiếc Land Cruiser 2000 hiện vẫn có thể được rao trên 200 triệu đồng, trong khi các đời cao hơn có thể lên vài trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng tùy dòng xe.

Ưu điểm lớn nhất của những chiếc Land Cruiser cũ là kết cấu khung gầm chắc chắn, hệ dẫn động 4 bánh, động cơ dung tích lớn và khả năng vận hành bền bỉ nếu được bảo dưỡng đúng cách. Những chiếc LC100 đời 2000 còn có lợi thế về cấu tạo tương đối đơn giản so với xe đời mới, trong khi phụ tùng và kinh nghiệm sửa chữa dòng xe này đã khá phổ biến.

Tuy nhiên, tuổi đời cũng là nhược điểm lớn nhất. Những chiếc xe sản xuất từ năm 2000 đến 2010 hiện đã có tuổi đời 16-26 năm, vì vậy chi phí khôi phục máy móc, hệ thống treo, cao su, gioăng phớt, điều hòa, điện và hệ thống truyền động có thể đáng kể.

Động cơ dung tích lớn cũng đồng nghĩa mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn nhiều mẫu SUV hiện đại. Ngoài ra, những chiếc xe thanh lý có thể có lịch sử sử dụng khác biệt so với xe cá nhân, nên giá đấu thắng cuối cùng không nên được xem là toàn bộ chi phí để sở hữu xe.

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