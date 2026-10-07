Bước sáng tháng 10, hàng loạt hãng xe đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu, từ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt đến các loại quà tặng phụ kiện, phiếu xăng, sạc pin miễn phí.... Tất cả nhằm kích cầu và đẩy hàng tồn dịp cao điểm cuối năm.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng đầu tiên của quý IV với cuộc đua khuyến mại ngày càng quyết liệt. Không chỉ các mẫu xe tồn kho, nhiều dòng sedan, SUV và MPV bán chạy cũng được "tăng liều" giảm giá hoặc hỗ trợ chi phí ở mức cao, tạo thêm cơ hội mua xe giá rẻ dịp cuối năm cho khách hàng.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, nhiều hãng xe phổ thông như Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, KIA, Ford, Subaru và Omoda & Jaecoo đều đang áp dụng các chính sách kích cầu đáng chú ý. Hình thức ưu đãi cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ đến quà tặng phụ kiện, phiếu xăng, miễn lãi suất trong những tháng đầu.

Hàng loạt xe phổ thông được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ

Toyota tiếp tục duy trì chương trình giảm lệ phí trước bạ trong tháng 10 cho nhiều mẫu xe bán chạy của mình. Trong đó, mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường hiện nay là Yaris Cross bản HEV được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 73 triệu đồng, trong khi bản xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross bản HEV tiếp tục được giảm 100% lệ phí trước bạ giống như trong tháng 9. Ảnh: TMV

Vios G-CVT và Veloz Cross CVT TOP cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 54 và 66 triệu đồng, chưa bao gồm một số khuyến mại khác như bảo hiểm, lãi suất... Còn Corolla Cross và Innova Cross đang được hãng xe Nhật Bản giảm ở mức 50% lệ phí trước bạ.

Trong tháng 10, Honda đưa ra chương trình kích cầu dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Cụ thể, BR-V các phiên bản đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền 63-71 triệu đồng. Với mẫu SUV cỡ B HR-V, bản G cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 63 triệu đồng, còn bản hybrid e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42 triệu đồng; riêng bản L được tặng 50 triệu đồng.

Honda BR-V và HR-V bản G đang được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mitsubishi cũng phủ ưu đãi trên diện rộng dưới hình thức miễn lệ phí trước bạ. Cụ thể, mẫu MPV bán chạy là Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu, đưa tổng giá trị khuyến mại tùy phiên bản lên khoảng 67-95 triệu đồng. Xforce cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60-72 triệu đồng.

Hãng xe Mỹ Ford cũng áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Territory Trend trong khi một số phiên bản cao cấp giảm trực tiếp 60 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản cao cấp Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 cũng được hưởng mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền 145 triệu đồng.

Ford Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 lần đầu được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: FVN

Hyundai, Omoda & Jaecoo, Subaru giảm giá tiền mặt đến cả trăm triệu đồng

Ngoài giảm lệ phí trước bạ, nhiều mẫu xe phổ thông cũng áp dụng mức giảm giá "khủng" trong tháng 10 với mức trên 100 triệu đồng. Trong đó, Hyundai gây chú ý với mẫu Santa Fe khi mức ưu đãi lên tới khoảng 220 triệu đồng. Mẫu MPV cỡ nhỏ Stargazer được giảm 107-117 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe tiếp được được hãng và đại lý giảm với mức cao nhất tới 220 triệu đồng. Ảnh: Hyundai Ngọc Phát

Các mẫu xe khác của Hyundai cũng có mức giảm giá đáng kể với Accent giảm 79-89 triệu đồng, bộ đôi xe gầm cao bán chạy là Creta và Tucson cũng được hãng và đại lý giảm khoảng 60-79 triệu đồng, Hyundai như Palisade được giảm 68 triệu đồng, còn các mẫu xe cỡ nhỏ như Grand i10 hay Venue cũng được áp dụng mức giảm từ 28-50 triệu đồng.

Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm giá của mình trong tháng 10 cho cả 3 mẫu xe là Jaecoo J5, Jaecoo J7 và Omoda C5.

Cụ thể, Jaecoo J5 EV Flagship đang được áp dụng chính sách miễn phí sạc 25 năm với giá trị 120 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán cùng một số quà tặng khác.

Jaecoo J5 EV Flagship đang có giá bán thực tế là 605 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các mẫu xe hybrid Jaecoo J5 SHS-H và Omoda C5 SHS-H cũng lần lượt được áp dụng mức giảm giá lần lượt 110 triệu và 135 triệu đồng. Còn mẫu C-SUV Jaecoo J7 có giá bán các phiên bản là 709-879 triệu đồng, giảm 80-90 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong tháng 10, mức giảm lớn nhất trong các dòng xe phổ thông thuộc về thương hiệu Subaru với những mẫu xe sản xuất các năm trước. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực giải phóng tồn kho đang ngày càng rõ khi năm 2026 sắp kết thúc.

Trong phân khúc xe gầm cao, Subaru Crosstrek hiện là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất.

Xe VIN 2024 bản 2.0 i-S EyeSight được giảm 289 triệu đồng, giá còn khoảng 809 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid thậm chí được giảm tới 329 triệu đồng, còn 939 triệu đồng. Với xe VIN 2025, mức giảm lần lượt là 209 triệu và 269 triệu đồng.

Outback VIN 2025 cũng được giảm 144 triệu đồng, còn 1,625 tỷ đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, mẫu xe bán chạy nhất của Subaru là Forester thế hệ mới không còn giảm giá trực tiếp mà chuyển sang tặng gói bảo dưỡng.

Subaru Crosstrek có số VIN 2024 đang được giảm kỷ lục tới 329 triệu đồng. Ảnh: Subaru

Việc xe đời cũ được giảm sâu không phải hiện tượng mới, nhưng mức giảm ngày càng lớn cho thấy các hãng và đại lý đang chịu áp lực đáng kể trong việc xử lý hàng tồn. Nếu không bán hết trước khi bước sang năm 2027, ngay cả xe sản xuất năm 2026 cũng sẽ trở thành xe đời cũ trên thị trường.

Với người mua xe, tháng 10 đang mở ra nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên mức giảm công bố không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với số tiền được trừ trực tiếp vào giá xe. Khách hàng cần kiểm tra kỹ năm sản xuất, số VIN, phiên bản, điều kiện áp dụng và tính chất của từng gói ưu đãi.

Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, nhiều mẫu xe mới liên tục xuất hiện và cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, cuộc đua khuyến mại nhiều khả năng còn tiếp tục nóng lên trong những tháng cuối năm.

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