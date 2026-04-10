Tại phụ lục báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa kiến nghị làm rõ và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân Công ty Cổ phần PVI có liên quan đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á đã bị chấm dứt quyền và lợi ích của cổ đông theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, trong báo cáo gửi Quốc hội năm 2022, KTNN cho biết đã kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trong năm 2021.

Theo đó, một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Trong đó, Công ty mẹ PVI đã phải trích lập dự phòng toàn bộ 37,08 tỷ đồng khoản đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á.

Trong báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Cổ phần PVI ghi nhận khoản dự phòng giảm giá chứng khoán trị giá hơn 37,08 tỷ đồng.

Trụ sở PVI.

Trước đó, ngày 17/1/2025, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã chính thức được chuyển giao bắt buộc cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank). Sau chuyển giao, DongA Bank trở thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Từ ngày 14/2, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đổi tên thành Ngân hàng số Vikki theo quyết định của NHNN và chuyển trụ sở chính từ TPHCM ra Hà Nội, đặt tại 72 Lý Thường Kiệt.

DongA Bank bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 8/2015 do rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Trước thời điểm bị rơi vào diện kiểm soát đặc biệt, DongA Bank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, với 100% cổ đông trong nước. Một số cổ đông nổi bật là: CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “Nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 10% vốn điều lệ; CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, công ty gia đình của ông Trần Phương Bình và bà Cao Thị Ngọc Dung) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ; Văn phòng Thành ủy TPHCM nắm giữ 6,9%; Trần Phương Ngọc Hà nắm 2,06% và Trần Phương Ngọc Giao nắm 2%. Ngọc Hà và Ngọc Giao là hai người con của ông Trần Phương Bình và bà Cao Thị Ngọc Dung.

Theo quy định, khi ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và lợi ích của cổ đông sẽ chấm dứt; vốn điều lệ được ghi giảm để xử lý lỗ lũy kế.