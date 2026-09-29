UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo về kết quả sơ bộ việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) ngày 31/12/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) của Chính phủ.

Theo báo cáo, từ ngày 24/8 đến ngày 13/9, đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, rà soát đối với 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ việc, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 ngày 31/12/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP). Đoàn kiểm tra phát hiện còn hạn chế, sai sót.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy còn một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc, như: tính chưa đúng số tháng nghỉ hưu trước tuổi; tính chưa đúng khoản trợ cấp đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội; xác định chưa đúng tiền lương hiện hưởng...

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác trong quân đội nhưng hồ sơ chưa có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác minh, làm rõ để xác định chính xác đối tượng, điều kiện và mức hưởng chính sách, chế độ; đồng thời xác định số kinh phí phải thu hồi đối với trường hợp đã chi trả chưa đúng quy định (nếu có).

Để bảo đảm kết quả kiểm tra, rà soát chính xác, đầy đủ, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và bổ sung các thông tin, tài liệu còn thiếu về quá trình công tác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương và các nội dung có liên quan, làm cơ sở xác định chính xác đối tượng và mức hưởng chính sách, chế độ theo đúng quy định.

Tỉnh Ninh Bình xác định có hạn chế, sai sót trong việc thực hiện Nghị định 178 tại địa phương

Từ kết quả rà soát, xác định lại chính sách, chế độ đối với từng trường hợp, các cơ quan có liên quan sẽ tổ chức thẩm định, xác định chính xác số kinh phí đã chi trả, số kinh phí phải thu hồi, số kinh phí cần bổ sung hoặc số kinh phí cần điều chỉnh (nếu có); đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ.

Tỉnh Ninh Bình cũng chỉ ra, trong quá trình kiểm tra, rà soát còn gặp khó khăn, vướng mắc do số lượng hồ sơ lớn; các hồ sơ được giải quyết trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được lưu trữ tại các kho lưu trữ của tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây; một số tài liệu liên quan đến kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên chế tại thời điểm đề nghị giải quyết chính sách, chế độ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và một số tài liệu có liên quan làm cơ sở xác định đối tượng, mức hưởng, kinh phí thực hiện chính sách chưa được lưu trữ đầy đủ.

Điều này ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, rà soát và việc đánh giá đầy đủ, chính xác về đối tượng, mức hưởng và kinh phí đã chi trả.