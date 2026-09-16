Thông tin về kết quả thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025, Bộ Nội vụ cho biết chính sách được triển khai nhằm phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm biên chế, đồng thời cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, chính sách phải được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, nhân văn, hài hòa lợi ích; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Một yêu cầu quan trọng của Nghị định 178 là việc sắp xếp, tinh giản phải gắn với đánh giá thực chất đội ngũ.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá toàn diện, công bằng, khách quan về phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hoàn thành công việc theo vị trí việc làm.

Nghị định 178 tạo cơ sở giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ quá trình sắp xếp bộ máy. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Từ kết quả đánh giá, cơ quan, đơn vị xác định những người cần nghỉ để cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời bảo đảm bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu sau sắp xếp.

Nghị định cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành thì số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức đơn vị trong hệ thống chính trị sau sắp xếp theo đúng quy định.

Như vậy, mục tiêu của chính sách không chỉ là giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách mà còn phải cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Một số cơ quan, đơn vị đánh giá tiêu chí chưa cụ thể, chưa đầy đủ

Bộ Nội vụ đánh giá, nhìn chung các bộ, ngành, địa phương đã triển khai chính sách theo quy định, góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số hạn chế.

Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của chính sách; tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, chưa thực hiện đầy đủ việc rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ. Có nơi quy trình thực hiện chưa thống nhất, chưa thật sự khoa học; việc xác định đối tượng thuộc diện hưởng chính sách còn có cách hiểu khác nhau.

Bộ Nội vụ cũng chỉ ra tình trạng hồ sơ của một số trường hợp chưa đầy đủ. Một số hồ sơ áp dụng chính sách chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ theo quy định; một số người thuộc diện hưởng chính sách cung cấp thông tin chưa đầy đủ, dẫn đến việc tính toán chế độ chưa chính xác.

Những hạn chế trên chủ yếu phát sinh trong khâu tổ chức thực hiện. Phạm vi và số lượng sai sót không lớn, một phần do chính sách mới và phải triển khai trong thời gian khẩn trương.

Đối với trường hợp có sai sót hoặc vi phạm thì trách nhiệm thuộc về bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan theo thẩm quyền.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể kết quả giải quyết chính sách và báo cáo trước ngày 15/9.

Đến ngày 14/9, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hai tỉnh Lào Cai, Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản 4278 ngày 11/9, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo, sau đó tổng hợp và phân loại các hạn chế, vướng mắc theo bản chất, nguyên nhân.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để Bộ Nội vụ đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.