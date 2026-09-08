Ngày 8/9, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thành lập 6 tổ rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giải quyết chính sách theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Theo quyết định này, nhiệm vụ của các tổ là rà soát tổng thể về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã tham mưu UBND tỉnh quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục.

Việc rà soát phải căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; hồ sơ đề nghị của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý; hồ sơ của từng cá nhân.

Tổ trưởng tổ rà soát chịu trách nhiệm điều phối, kiểm tra, tổng hợp và tính chính xác của nội dung rà soát; đồng thời hoàn thành, báo cáo Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở trước 11h ngày 11/9. Trong quá trình rà soát, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt bất cập trong việc thực hiện chính sách sắp xếp bộ máy và xét duyệt hồ sơ cho nghỉ việc theo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Đắk Lắk.

Đáng chú ý, cơ quan kiểm toán phát hiện 45 trường hợp được duyệt nghỉ với lý do "không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc tiêu chuẩn vị trí việc làm", nhưng thực tế cả 3 năm liên tiếp trước đó đều đạt thành tích "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trái với hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi.

Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải rà soát triệt để tất cả các trường hợp sai phạm và tương tự; thu hồi ngay tiền chi sai và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị khẩn trương rà soát, giải trình làm rõ từng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.