Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa tiếp nhận báo cáo của UBND xã Đại Lãnh sau khi kiểm tra thực tế và phát hiện các vi phạm tại điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort ở Khu Kinh tế Vân Phong.

Theo ghi nhận thực tế, Sơn Đừng Beach Resort nằm ven biển trong Khu Kinh tế Vân Phong tại xã Đại Lãnh. Đường vào điểm du lịch có nhiều biển chỉ dẫn cùng chốt gác có tên “Công ty TNHH Tùng Ngọc SĐ”.

Điểm du lịch này có nhiều phòng nghỉ và các phòng kiên cố, được trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn. Tại đây, du khách có thể tắm biển, vui chơi và tham gia đốt lửa, nướng BBQ. Nơi đây luôn có nhóm người túc trực vừa làm quản lý vừa chăm sóc cây cối, phục vụ mỗi khi có khách đặt phòng.

Ngoài những công trình đã hoàn thiện, bên trong khu đất đang được tập kết nhiều vật liệu, máy móc để thi công. Trong khu vực rộng hàng trăm mét vuông đất ven biển, có nhiều công trình xây dựng dang dở.

Lối vào điểm du lịch Sơn Đừng Beach Resort nằm ven biển xã Đại Lãnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Báo cáo kiểm tra của UBND xã Đại Lãnh, khu đất có diện tích 33.045m2. Trong đó, 4.868m2 là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, còn lại 28.177m2 là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2049. Diện tích công trình xây dựng trên khu đất là 2.444,6m2, gồm 17 công trình: 7 công trình bán kiên cố (6 bungalow, 1 nhà nấu ăn), 1 công trình kiên cố, 9 công trình tạm (chòi nghỉ, nhà kho...).

Làm việc với UBND xã Đại Lãnh, hôm 23/10 vừa qua, ông N.B.T khẳng định, ông là người trực tiếp xây dựng và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh tại các công trình trên thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12. Ông T. cho biết, việc sử dụng đất được thực hiện thông qua thỏa thuận miệng với chủ đất là ông N.B.L. từ năm 2018 đến nay.

Ngoài ra, khi nhận bàn giao hồ sơ, ông chỉ nhận được 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Vạn Ninh (cũ) cấp cho ông N.B.L và 2 giấy phép xây dựng được UBND xã Vạn Thạnh (cũ) cấp cho ông N.B.L. (kèm sơ đồ mặt bằng xây dựng).

Ngoài ra, ông T. trần tình bản thân cũng như ông L. không nắm rõ các mốc giới khu vực đã chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Họ dựa vào sơ đồ kèm theo giấy phép xây dựng số 06/GPXD và số 09/GPXD do UBND xã Vạn Thạnh (cũ) cấp, dẫn đến việc xây dựng công trình không đúng vị trí. Chỉ khi cơ quan nhà nước cung cấp sơ đồ ranh giới và vị trí chuyển mục đích, ông T. mới nhận ra điều này.

Khu vực lưu trú được xây kiên cố. Ảnh: Xuân Ngọc

Đối với vấn đề trên, khi kiểm tra, UBND xã Đại Lãnh xác định việc xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp tại điểm du lịch này là không phù hợp với quy định. Tuy nhiên, việc người sử dụng đất căn cứ vào 2 giấy phép xây dựng số 06/GPXD cấp ngày 4/9/2015 và số 09/GPXD ngày 6/10/2015 do UBND xã Vạn Thạnh (cũ) cấp sai quy định để xây dựng thì trách nhiệm này thuộc về lỗi của chính quyền địa phương xã Vạn Thạnh (cũ).

UBND xã Đại Lãnh cho biết sẽ ban hành quyết định thu hồi 2 giấy phép xây dựng nêu trên.

Bên cạnh đó, khu đất trên hiện nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đầm Môn theo Quyết định số 1451/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án. UBND xã Đại Lãnh đã ban hành thông báo thu hồi đất số 55/TB-UBND ngày 16/10/2025 và kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án.

Theo đó, toàn bộ thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12, chủ sử dụng đất là ông N.B.L. nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án. Qua kiểm tra, các công trình tại khu Sơn Đừng đều được xây dựng trước thời điểm cắm mốc dự án Khu đô thị mới Đầm Môn (hoàn thành khoảng ngày 20/8/2025) và trước thời điểm ban hành Thông báo thu hồi đất của UBND xã Đại Lãnh.

UBND xã Đại Lãnh căn cứ cam kết của chủ hộ kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án, việc xử lý tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kết hợp với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, UBND xã Đại Lãnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, chính quyền tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng đối với khu vực này theo quy định.