Trong quá trình sử dụng ô tô, việc duy trì áp suất lốp phù hợp sẽ giúp gia tăng tuổi thọ lốp xe. Trên hầu hết các dòng xe, nhà sản xuất đều dán nhãn áp suất lốp khuyến nghị ở khung cửa trước hoặc nắp bình xăng. Tùy vào mẫu xe, các con số thường dao động từ 2,2-2,5 kg/cm3.

Áp suất lốp khuyến nghị: Đúng nhưng chưa đủ

Vì là khuyến cáo của nhà sản xuất, nên nhiều người tin tưởng một cách mù quáng và điều chỉnh áp suất lốp theo đó. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây không phải áp suất lý tưởng cho mọi tình huống, mà là áp suất tối thiểu để xe vận hành an toàn trong điều kiện tải nặng và tốc độ cao.

Nhãn áp suất lốp khuyến cáo thường được các nhà sản xuất ô tô dán ở bệ cửa bên lái hoặc trên nắp bình xăng. Ảnh: Toyota

Cụ thể, các thông số này được tính toán cho kịch bản xe chở tối đa số người theo quy định, hành lý đầy khoang, chạy đường trường với tốc độ có thể lên tới 120 km/h, trong điều kiện thời tiết nóng. Đây là bài toán "xấu nhất" để đảm bảo an toàn, chứ không phản ánh thói quen sử dụng hàng ngày của đa số người dùng.

Tại Việt Nam, phần lớn ô tô cá nhân thường chỉ chở 1-2 người, cốp xe trống hoặc tải nhẹ, tốc độ di chuyển chủ yếu trong đô thị hoặc quốc lộ đông đúc, tốc độ trung bình hiếm khi vượt quá 100 km/h. Trong bối cảnh đó, việc bơm lốp đúng bằng áp suất khuyến nghị trên tem xe có thể khiến lốp thiếu hơi tương đối so với điều kiện vận hành thực tế.

Khi xe nhẹ tải nhưng lốp được bơm ở mức áp suất an toàn tối thiểu, thành lốp sẽ bị biến dạng nhiều hơn mức cần thiết. Diện tích tiếp xúc với mặt đường bị dàn trải, trong khi phần giữa mặt lốp có xu hướng nhấc nhẹ khỏi mặt đường. Trọng lượng xe lúc này dồn nhiều vào hai vai lốp.

Hệ quả là lốp mòn không đều khi vai lốp mòn nhanh hơn phần giữa. Đây là kiểu mòn rất phổ biến ở các xe thường xuyên chạy trong phố nhưng vẫn giữ thói quen bơm 2,2 kg/cm3. Không chỉ làm giảm tuổi thọ lốp, tình trạng này còn khiến xe kém ổn định khi vào cua, tay lái nặng hơn, quãng đường phanh dài hơn và tăng lực cản lăn, gây tốn nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, thành lốp bị uốn cong liên tục sinh nhiệt, làm tăng nguy cơ nổ lốp khi chạy đường dài hoặc trời nắng nóng. Về lâu dài, hệ thống treo cũng chịu thêm áp lực, kéo theo chi phí sửa chữa không nhỏ.

Áp suất lốp nên dựa vào đâu?

Một điểm nhiều người bỏ qua là áp suất làm việc tối ưu phụ thuộc rất lớn vào loại lốp, không chỉ riêng chiếc xe. Trên thành lốp luôn có thông tin "Max Pressure" (áp suất tối đa), thường nằm trong khoảng 3,1-3,6 kg/cm3 với lốp du lịch phổ thông.

Đây là áp suất tối đa mà lốp được thiết kế để chịu đựng an toàn, không phải mức dùng hàng ngày. Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia lốp, để đạt độ mòn đều, cảm giác lái tốt và tiết kiệm nhiên liệu, áp suất sử dụng nên thấp hơn khoảng 15-20% so với áp suất tối đa ghi trên thành lốp.

Ví dụ, với lốp có áp suất tối đa 3,6 kg/cm3, mức sử dụng hợp lý thường rơi vào khoảng 2,5-2,7 kg/cm3. Con số này cao hơn đáng kể so với con số tối thiểu 2,2 kg/cm3, nhưng vẫn nằm rất xa ngưỡng nguy hiểm. Nếu phải di chuyển liên tục ở tốc độ cao trong điều kiện nắng nóng, người dùng có thể điều chỉnh thấp hơn, từ 2,4-2,6 kg/cm3 để quá trình sinh nhiệt của lốp xe sẽ bù đắp phần áp suất thiếu hụt.

Trên thực tế, bơm 2,7 kg/cm3 cho lốp định mức áp suất tối đa 3,6 kg/cm3 mới chỉ đạt khoảng 75-80% khả năng chịu áp suất của lốp, hoàn toàn an toàn nếu bơm đúng cách và lốp đạt chất lượng.

Kiểm tra định kỳ, đừng “phó mặc” cho hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Người dùng nên tạo thói quen kiểm tra áp suất lốp định kỳ. Để kết quả đo chính xác, việc này nên được thực hiện khi lốp nguội, xe vừa đỗ ít nhất 3 giờ hoặc mới chạy dưới 1,6km.

Bơm lốp thấp hơn từ 15-20% so với mức áp suất tối đa của lốp được cho là tiêu chuẩn. Ảnh: Minh Lâm

Không nên hoàn toàn tin vào hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS). Trên nhiều xe, đèn cảnh báo chỉ bật khi áp suất giảm khoảng 25% so với mức khuyến nghị của nhà sản xuất. Trong trường hợp khuyến nghị là 2,2 kg/cm3, đèn chỉ sáng khi áp suất lốp đã giảm dưới 1,7 kg/cm3, lúc này lốp đã ở trạng thái rất nguy hiểm.

Ngoài ra, áp suất lốp biến thiên theo nhiệt độ môi trường. Trời lạnh khiến áp suất giảm là hiện tượng vật lý bình thường, không nhất thiết do rò rỉ. Vì vậy, vào mùa đông hoặc khi thời tiết thay đổi mạnh, việc kiểm tra lốp càng cần được chú trọng.

Tóm lại, áp suất lốp cần được điều chỉnh linh hoạt, dựa trên loại lốp, tải trọng thực tế và điều kiện sử dụng. Làm đúng không chỉ giúp lốp mòn đều, bền hơn mà còn đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và giữ cho chiếc xe vận hành đúng giá trị vốn có của nó.

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